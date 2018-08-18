Çinli büyük akıllı telefon üreticisinin uzun süredir beklenen cihazı Vivo X23 için bazı önemli fotoğraflar paylaşıldı. Bunlar cihazın ilk canlı görüntüleri olma özelliğini taşıyor.

Vivo X23 Çentiğiyle iPhone X’e Taş Çıkartıyor

Telefonun üst kısmında daha önceleri “su damlası” olarak reklamı yapılan yeni bir çentik tasarımını görüyoruz. Fotoğrafların gerçek ve üzerinde oynanmamış olduğunu düşünürsek, alt tarafta neredeyse çerçeve yok.

Fotoğraflarda tam olarak görülmese bile, telefonun arka kapağında kullanılan boya cihazın ışığı farklı şekillerde yansıtmasını sağlıyor. Bu da telefona farklı bir görünüm kazandırıyor. Üst taraftaki minik çentiği de buna eklendiğinde cihazın genel anlamda, iPhone X gibi çoğu amiral gemisine taş çıkardığı söylenebilir.

Vivo X23 özellikleri şöyle sıralanıyor; 6,4 inç ekran, 3B yüz tanıma (ToF), ekran içi parmak izi okuyucusu (ilk fotoğrafta görülen), Snapdragon 670 çipset ve 8 GB RAM.

Tasarım ve özellikleri 6 Eylül’de gelecek olan Vivo 11 Pro ile benzerlik gösteriyor. Bu da Vivo X23 çıkış tarihi için elimizdeki en güçlü ipucu özelliğini taşıyor.

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