ZTE’nin başından geçenleri artık hepimiz biliyoruz. Konuyla ilgili son olarak şu haberi hazırlamış ve Trump’ın nasıl Çinli şirkete abartılı bir yaptırım uyguladığından bahsetmiştik. ZTE, İran’a akıllı telefon sattığı için milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

ZTE Axon 9 ile Telefon Dünyasına Geri Dönüyor

ZTE şimdi cezasını çekti ve Çinli şirket artık ABD pazarına girmeye hazır. Ancak her şeyin bedelini henüz ödemiş değil. ABD hükümetinin kendisinden talep ettiği üzere önce bir isim değişikliği yapması bekleniyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi, önümüzdeki 31 Ağutos – 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan IFA konferansında “Lider 5G Yenilikleri”ni tanıtacak. Bu bilgi dün paylaşılan resmi bir afişten geliyor. Ancak henüz herhangi bir akıllı telefon duyurusundan söz edilmedi.

Diğer yandan şirkete ait bir afiş daha sızdırıldı ve bu afişte yalnızca “9” rakamının bulunduğu görülüyor. Bu da akıllara ZTE Axon 9 ihtimalini getiriyor. Hatta ihtimalden öte, kesin bir gösterge olduğu söylenebilir. ZTE’nin imajını tekrar inşa etmesine adına yapacak çok işi var.

ZTE 9 Axon fiyat ve özellikleri ile ilgili henüz hiçbir sızıntı yapılmadı. Ancak bu durum ilerleyen haftalarda değişebilir. ZTE Axon, özellikleri itibariyle her zaman dikkat çeken bir seri olmuştur. Umarız ZTE, ABD hükümetinin adeletsiz hamlelerinden sonra itibarini tekrar toparlayabilir ve akıllı telefon arenasına güçlü bir dönüş yapar.

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