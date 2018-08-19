Dünyada ilk çentikli telefon olarak bilinen Sharp Aquos S2 geçtiğimiz yıl ağustos ayında piyasaya çıkmıştı. Hemen ardından (3 gün sonra) Essential Phone gelmiş ve böylece çentikli ekranın ilk adımları atılmıştı. Fakat kullanıcılar kesinlikle tam ekran, çentiksiz telefonlar istiyorlar.

Oppo Find X Fiyatı ve Türkiye Çıkış Tarihi

İşte Oppo’nun iddialı olmaya çalıştığı yer burası. Her ne kadar Apple iPhone X ile çentikli ekran ana akım halini almış olsa da, kullanıcılar ekranlarının bir kısmının kullanılamaz halde olmasını istemiyor. Ayrıca çentiklerin estetik anlamda güzel oldukları söylenemez (bknz: Samsung’un çentik videosu).

Çinli firma Oppo buna oldukça başarılı bir çözüm bulmuş. Kendileri ön kamerayı telefonun iç kısmına yerleştirerek üstten fırlayıp dışarı çıkan raylı bir mekanizma geliştirdiler. Bu sistem henüz hiçbir marka tarafından kopyalanmadı. Tabii Oppo’nun bir Vivo şirketi olduğunu düşünürsek Vivo NEX S yakın bir çözüme sahip.

Bu anlamda kullanıcılar Oppo Find X fiyat bilgisi ne olacak merak ediyor. Cihazın 999 avro etikete sahip olacağı Paris etkinliğinde açıklandı. Bu da Oppo Find X Türkiye fiyatı için karşımıza 6500-7500 TL seviyeleri çıkıyor. Böylece cihaz iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 ile doğrudan rakip oluyor. Oppo Find X özellikleri de ayrı bir merak konusu.

Cihaz ülkemize giriş yaptığında şu özelliklere sahip olacak: Android 8.1 Oreo işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 845 çipset, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı. Oppo Find X kamerası 16 MP + 20 MP bir ikili düzenekten oluşuyor. Ön kamerası ise 25 MP çözünürlükte. Son olarak Find X bataryası 3730 mAh kapasiteye sahip olacak.

Oppo Find X Türkiye çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Paris etkinliğinin ardından cihaz tüm dünyada satışa sunulmaya başlandı. Son olarak 16 Ağustos’ta Avustralya pazarına giriş yaptı. Bu anlamda Türkiye çıkış tarihi artık çok uzak değil.

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