Samsung Galaxy Note 9 Download Mode’a girme işlemi için ne yapmanız gerektiğini ele alıyoruz.

Samsung Galaxy Note 9 Download Mode’a Girme

Öncelikle güç tuşunu kullanarak Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonu kapatın.

Sonrasında Güç + Bixby + Ses azaltma tuşlarına basılı tutarak bekleyin. Samsung logosu belirdiğinde tuşları serbest bırakın.

Download Mode için uyarı ekranının belirdiğini göreceksiniz.

Burada ses azaltma tuşunu kullanarak akıllı telefonun Download moduna girmesini sağlayabilirsiniz.

Samsung’un üst düzey akıllı telefon modeli Galaxy Note 9’da recovery moduna erişmek için burada, ekran görüntüsü almak için bu yazıda, yanıt vermeyen – donan cihazı yeniden başlamaya zorlamak içinse buradaki rehberde anlatılan işlemleri uygulayabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.