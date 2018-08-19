Vivo NEX S, kullanıcıların gerçek bir amiral gemisinden bekleyebilecekleri seviyede yüksek uçlu özellikler içeren yeni bir akıllı telefon.

Vivo NEX S Fiyatı ve Türkiye Çıkış Tarihi

NEX S çerçevesiz bir tasarıma sahip ve böylece kullanıcılar için maksimum görüntü alanı sağlanıyor. Cihaz hemen göze çarpan zarif bir tasarıma sahip. Ayrıca mobil güvenlik anlamında da oldukça başarılı. Vivo NEX S fiyatı bazı ülkelerde 700 dolar olarak açıklandı.

Vivo NEX S özellikleri sıralandığında karşımıza şunlar çıkıyor; 6,59 inç büyüklüğünde ekran, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve 1080 x 2316 görüntüleme çözünürlüğü.

Ancak hepsi bununla sınırlı değil. NEX S kamerası önde 8 megapiksel ve arkada ise 12 megapiksel olmak üzere iki bağımsız lensten oluşuyor. Cihazın bir diğer önemli özelliği de pil kapasitesi. NEX S bataryası 4000 mAh bir pilden oluşuyor. Cihaz hali hazırda çok az ülkede çıkış yaptı.

Eylül ayı itibariyle telefon daha fazla sayıda pazara giriş yapacak. Türkiye’de bunlardan biri olabilir. Bu anlamda Vivo NEX S Türkiye çıkış tarihi için en erken eylül ortasına işaret ediliyor.

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