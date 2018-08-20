Çin devlet televizyonundan pazar günü yayınlanan bir raporda, Apple’ın App Store’un Çince sürümünden 25,000 uygulamayı kaldırdığı iddia edildi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na göre, ülkenin App Store’unda 1,8 milyondan fazla uygulama bulunuyor.

25,000 Kumar Uygulaması App Store’dan Silindi

Apple, 25,000 uygulamanın kaldırılmasını onaylamasa da, söz konusu işlemin gerçekleşmesi durumunda sunduğu toplam uygulama sayısının %0,14’ünü silmiş olacak. Bunların kumar uygulamaları olduğu düşünülürse o kadar da üzücü değil.

Apple bugün kaldırdığı uygulama türlerine de işaret eden bir açıklama yayımladı. Teknoloji devi, kumar uygulamalarının App Store’un Çince sürümünde yasa dışı olduğunu ve şirketin bu tür uygulamaları mağazadan kaldırmak için “çabalarında ihtiyatlı” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ay, Çin’de iPhone kullanıcılarının çevirmiçi kumarhane sitelerinden Mesajlar uygulamasına gelen çok sayıda ileti ile dolandırıldığı ortaya çıkmıştı.

“Kumar uygulamaları yasa dışıdir ve Çin’deki App Store’da izin verilmiyor. App Store’da yasa dışı kumar uygulamalarını dağıtmaya çalışan çok sayıda uygulamayı ve geliştiriciyi hali hazırda kaldırdık ve bunları bulma ve durdurma çabalarımızda ihtiyatlıyız.” Apple

Çin’in devlet tarafından yönetilen medyası olan CCTV, Apple’ı App Store’daki yasa dışı uygulamaları kaldırmak için yeterince çabalamadığını söyleyerek eleştirdi. Apple’ın, mağazada listelenmesine izin verilmeyen uygulamalar hakkında kuralları kabul ettiğini, ancak “sahte piyango ve kumar uygulamaları“nın Çin’de iOS kullanıcılarına sunulmasına izin verdiğini belirtti. Geçen yıl Apple, Çin hükümetinin uygulamaların yasaklanmasını istedikten sonra App Store’dan 700 sanal özel ağ (VPN) uygulamasını kaldırdı. VPN’ler, kullanıcıların güvenli mesajlar ve e-posta göndermelerine ve ülkede engellenecek web sitelerini görüntülemelerine olanak tanıyor.

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