Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni Pocophone serisi akıllı telefonlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Serideki ilk cihaz ise Pocophone F1 model adına sahip olacak. Bu cihazın Hindistan’da, 22 Ağustos’ta resmen duyurulması bekleniyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM’li varyantı popüler test araçlarından Geekbench’te ortaya çıktı. Cihazın 6 GB RAM’li varyantı da yine aynı uygulamada, geçtiğimiz hafta belirmişti.

8 GB RAM’li Xiaomi Pocophone F1 Akıllı Telefon Geekbench’te Belirdi

Akıllı telefonun tek çekirdek işlemci testinde aldığı 2451 ve çok çekirdek işlemci testinde aldığı 8998 puan Snapdragon 845 yongasetli OnePlus 6, Xiaomi Mi 8, HTC U12+ gibi cihazların sonuçlarıyla aynı seviyede. Daha önce sadece söylentileri dolaşan 8 GB RAM’li Pocophone F1 bu sayede doğrulanmış oluyor.

Daha önce sızan videodan akıllı telefonun 5.99 inç genişlikli çentikli yapıda IPS LCD ekrana sahip olduğu anlaşılıyor. Arka yüzde dikey formda çift kamera yapılandırması ile parmak izi okuyucu var. Akıllı telefonun 4000 mAh kapasiteli pili Quick Charge 3.0 teknolojisini destekliyor. Xiaomi’nin bu cihazı Hindistan pazarına özel olacak şekilde Quick Charge 4.0 teknolojisiyle birlikte sunabileceği konuşuluyor.

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