Android‘li akıllı telefonlardaki Fortnite oyununda performansı artırmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android kullanıcıları popüler oyun Fortnite’in Android’e gelmesini uzunca bir süredir bekliyordu. Beklentiler nihayet karşılık buldu. Şimdi de -özellikle giriş ve orta seviye cihazlarda- performans kaygısı başladı. Android’li akıllı telefonunuzdaki Fortnite oyununda performansı artırmak için ele alacağımız yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Android: Fortnite Oyununda Performansı Artırmak

Uçak Modunu Etkinleştirme – Yalnızca WiFi’ı Kullanma

Akıcı Fortnite deneyimi için stabil bir internet bağlantısı şart. O nedenle tavsiyemiz oyunu hızlı WiFi bağlantısı üzerinden oynamanız yönünde olacak. Hatta akıllı telefonunuzda uçak modunu etkinleştirip WiFi’ı açmanız daha iyi olabilir.

Uygulamaların Otomatik Olarak Güncellenmesini Engelleme

Android’li akıllı telefonlarda varsayılan ayarlar cihaz WiFi ağına bağlıyken uygulamaların Google Play üzerinden otomatik olarak güncellenmesini sağlıyor. Siz Fortnite oynarken arka planda uygulamaların güncellenmesi hem internet bağlantınızı meşgul edecek hem de sistem kaynaklarının hoyratça kullanımına neden olarak oyunu yavaşlatacaktır. Performans kaybı yaşamamak için Google Play’de Settings – Auto-update apps yolunu izleyin ve buradan Do not auto-update apps‘i seçin.

Oyun Modunu Etkinleştirme

Yeni Samsung Galaxy, Razer, OnePlus, Huawei veya Sony akıllı telefonlardan birisine sahipseniz cihazınızı en iyi oyun deneyimi için optimize edebiliyorsunuz. Samsung telefonlarda oyun modunu etkinleştirmek için Settings – Device Maintenance yolunu takip edin ve Performance mode‘a dokunup Game‘i seçin. Diğer firmaların cihazlarında da benzer seçenekler bulunmakta ve bu seçeneği etkinleştirerek oyun performansını iyileştirebiliyorsunuz.

Turn on 4x MSAA Seçeneğini Kullanma

Fortnite oyununun grafikleri sizi tatmin etmediyse Android’deki gizli 4x MSAA seçeneğini etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için Developer Options / Geliştirici Seçenekleri menüsünü etkinleştirip daha sonra bu menüdeki Hardware-Accelerated Rendering sekmesinden Turn on 4x MSAA‘ı seçin.

Arka Plan İşlemlerini Kapatın

Android işletim sistemi kullanıma sunulduğu dönemlerden bugüne dek multitasking özelliğine sahipti. Üst düzey cihazlarda çok sıkıntı olmasa da özellikle giriş ve orta seviyedeki akıllı telefonlarda arka planda çok sayıda uygulamanın açık olması oyun performansını olumsuz etkileyebilir. Kullanmadığınız uygulamaları sonlandırmanızda fayda var.

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