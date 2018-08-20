Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Android Go dünyasına adım atması bekleniyor. Firmanın Google’ın düşük sistem gereksinimli işletim sistemini kullanacak ilk cihazı ise Galaxy J2 Core olacak.

Cihaz ile ilgili daha önce de haber yapmıştık ancak şu anda daha fazla resmi bilgi bulunmakta.

Android Go Çalıştıran Samsung Galaxy J2 Core Hakkında İlk Bilgiler Geldi

Galaxy J2 Core akıllı telefonun Samsung’un sekiz çekirdek işlemcili Exynos 7570 yongası ve 1 GB RAM’e sahip olacağı belirtiliyor. Cihazda çift SIM desteği de bulunmakta. Esasen akıllı telefon hibrit çift SIM desteği barındırmakta, yani bu slotlardan birisi dahili depolama alanını genişletmek için de kullanılabiliyor.

Akıllı telefonun internet ortamına sızan kullanım kılavuzuna bakılırsa arka kapak da çıkarılabilir yapıda. SIM kart takmak için pili tamamen çıkarmak gerekiyor. Uygun fiyatlı bir ürün olduğu için USB konnektörü de micro-USB formunda.

Galaxy J2 Core akıllı telefonda Galaxy Apps ve Smart Switch gibi Samsung uygulamaları ön yüklü olarak gelecek. Samsung’un Android Go işletim sistemli ilk akıllı telefonunu IFA 2018’de resmen duyurabileceği ifade ediliyor.

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