Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlardaki Gmail Uygulamasında İleti Dizisi Görünümünü Kapatmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Gmail, aynı konu başlığını taşıyan e-postaları bir tür diyalog şeklinde, ileti dizisi formunda görüntülüyor. Bu yapı aslında e-posta organizasyonu açısından oldukça iyi. Yazışmalar çok uzadığında e-postaları seri şekilde açıp takip edebiliyorsunuz. Çok uzun yazışmalarda bazı kullanıcılar bu görüntüleme şeklinin kendilerini zorladığını ifade ediyor.

Gmail’e kısa süre önce eklenen yeni bir seçenek sayesinde Android ve iOS uyumlu Gmail Uygulamasında İleti Dizisi Görünümünü Kapatmak mümkün. Aynı seçenek Gmail’in web arayüzünde de var.

Android ve iOS: Gmail Uygulamasında İleti Dizisi Görünümünü Kapatmak

Biz bu aşamaları Android işletim sistemli akıllı telefon üzerinden anlattık ama benzer aşamaları Gmail’in iOS versiyonunda da takip edebilirsiniz. İşleme başlamadan önce Gmail uygulamasını son versiyona güncellediğinizden emin olun.

Öncelikle Gmail uygulamasını açın ve arayüzde sol üst kısımda bulunan hamburger menü simgeli butona dokunun.

Menüdeki Settings seçeneğine dokunun.

Oturum açmış olduğunuz Gmail hesabını seçin. Birden fazla hesap eklediyseniz doğru hesabı seçtiğinizden emin olun.

General sekmesi altındaki Conversation view seçeneğini bulun ve bu seçeneğin üzerine dokunarak devre dışı kalmasını sağlayın. Uyarı ekranında Got It butonunu kullanın.

İleti dizisi görünümünü kapattığınızda aynı konuda devam eden e-postaların her birisi ayrı ayrı görüntülenecektir.

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