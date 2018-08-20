Aşırı ısınan iPad, Amsterdam’da bulunan Apple Store’daki müşterileri tahliyeye zorladı. Ortada henüz bir duman belirtisi yokken olay üç kişinin solunum sorunu şikayetiyle başladı.

Aşırı Isınan iPad Mağazayı Tahliyeye Zorladı

Bu noktada şikayet edenlerin müşteriler mi yoksa çalışanlar mı olduğu bilinmiyor. Ancak kısa bir karar sürecinin ardından aşırı ısınan iPad kum dolu bir kutunun içine atılıyor. Saat 15:20 sularında ise itfaiye çoktan sahneye çıkıyor.

Müdahalenin ardından, 15:00’de çalışan ve müşterilerin tekrar mağazaya girmesine izin veriliyor. Apple mağazalarında, bu yılın başlarında İsviçre, Zürih’te gerçekleşen olay da dahil olmak üzere, aşırı ısınan iPhone ve iPad’lerle ilgili birçok hadise yaşandı.

Apple, eski iPhone modellerine indirimli pil değişimi sunarak bu ünitelerin boğulmaktan kurtulabilmesi için uğraş veriyor. Apple’ın dünya çapındaki perakende satış noktalarındaki Genius Bar’ları son zamanlarda indirimli pil değişimi randevularıyla doldu.

Bugünkü olayın merkezinde yer alan Apple iPad modeli ortaya çıkarılmazken, Apple’ın tabletleri, Zürih’teki aşırı ısınan iPhone 6s Plus ile kıyaslandığında birkaç katı büyüklüğünde pillere sahip. Bu durum, Amsterdam mağazasındaki Genius Bar çalışanlarının iPad ısınma sorunu karşısında neden hızlı bir şekilde cihazı kum dolu bir kutuya atmayı seçtiğini açıklıyor.

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