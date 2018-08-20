Jovi sesli asistanı bir süre önce vivo X23 çıkış tarihi için 20 Ağustos’a işaret etmişti. Asistan bunu yeni vivo cihazları hakkında soru sorulduğunda yapıyordu. Şimdiyse telefonla ilgili şirketin web sitesinden merak uyandırıcı bir görsel yayımlandı. Cihazın önemli pazarlanabilir özellikleri gösterildi.

Dünyanın En Küçük Çentikli Telefonu

Yeni vivo X23 dördüncü nesil ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Arkadaki çift kamera düzeneği süper geniş açılı bir kameraya sahipken, ön yüzünde minik bir çentiği olacak. Şirket bu çentiğe “gözyaşı” adını takıyor. Cihaz şaşırtıcı biçimde %91,2 ekran gövde oranına sahip.

vivo X23’ün tasarımı, vivo V11 Pro’ya gerçekten benziyor ve eğer cihaz yalnızca farklı isme sahip bir modelse şaşırmayacağız. Arkada mavi, pembe ve mor renklerin karışımı bir cam panel olduğu görülüyor. Ön kısımda etkileyici derecede ince çerçeveler mevcut. Alt kısmın üste göre kalın olduğu gözden kaçmıyor.

Ekran altı parmak izi tarayıcısı düşünüldüğünde ekranın AMOLED bir panel olduğunu güvenle varsayabiliriz. Şirket henüz vivo X23 özellikleri hakkında konuşmadı. Aynı şekilde vivo X23 fiyatı da bilinmiyor. Ancak web sitesinde her şeyin 21 Ağustos tarihinde açıklığa kavuşacağı belirtilmiş.

Firma şimdilik kendi web sitesi üzerinden gerçek bir vivo X23 telefonu dahil olmak üzere birçok hediye ve hediye çeki sunuyor. Bunlara JBL Horizon Bluetooth hoparlör ve radyo dahil.

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