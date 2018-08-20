Huawei nova 3 ve nova 3i akıllı telefonları 7 Ağustos’ta bazı ülkelerde piyasaya sunulmuştu. Ancak şimdiye kadar nova 3 için hiçbir zaman geniş bir satış yapılmadı. Yine de bu durum 23 Ağustos’ta değişecek gibi görünüyor.

Huawei nova 3 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Huawei‘ye göre cihaz Hindistan’da inanılmaz talep gördükten sonra Amazon’da en çok satan akıllı telefon olmuş. Huawei nova 3 özellikleri 6,3 çentikli 1080 x 2340 dokunmatik ekran, Kirin 970 yonga seti ve 3,750 mAh olarak sıralanıyor.

Huawei nova 3 kamerası, 3i karşısında biraz daha iyi. Elbette bu cihazlar arasındaki fiyat farkına da yansıyor. Telefon arkada daha gelişmiş bir lense sahip ancak ön taraftaki çift özçekim kamerası her iki cihaz için de aynı.

Telefon Huawei’in EMUI 8.2 arayüzünü çalıştırıyor. Bu özel işletim sistemi arayüzünün altında Android 8.1 Oreo bulunmakta. Son olarak nova 3 fiyatı hakkında konuşalım. Orta segmente konumlanacak olan cihazın fiyat etiketi yurt dışında 3000 TL olarak belirlenmiş. Ülkemize girişinde ufak farklılıklar olabilir.

Huawei’in yeni cihazları 7 Ağustos’ta ilk kez tanıtılmış ve piyasaya sunulmuşlardı. Telefonlar şu an için yalnızca siyah renk seçeneğine sahipler. Ancak merakla beklenen geçişli İris Moru rengi için işaret edilen tarih 21 Ağustos. Bu da 3 ve 3i’nin eylül ayından itibaren yeni kıtalara açılmaya hazır olacağını gösteriyor.

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