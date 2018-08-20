Samsung Galaxy Note 9 Hard Reset atma işlemi için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Galaxy Note 9 akıllı telefonda yaşadığınız sorunlar nedeniyle hard reset atma işlemine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşlemin cihazınızdaki tüm bilgileri sileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy Note 9 Hard Reset Atma

Settings Menüsünden

Android’in uygulama tepsisine erişin ve Settings menüsünü açın.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve General sekmesine gelin.

Reset bölümüne erişin ve Factory data reset‘i seçin.

Ekranda aşağı doğru kaydırma yapın ve Reset butonuna dokunun.

Tüm bilgilerinizin silineceği uyarısı yapılacaktır. Bunu doğrulamak için Delete all butonuna dokunun. Fabrika ayarlarına dönüş işlemi başlatılacaktır.

Recovery Mode’dan

Galaxy Note 9 akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın.

Bixby, ses artırma ve güç tuşlarına basılı tutarak ekrana görüntü gelene dek bekleyin.

Samsung logosu belirince güç ve Bixby tuşlarını serbest bırakın, ses artırma butonuna Recovery Mode ekranı gelene dek basmaya devam edin.

Recovery Mode ekranı açılınca ses azaltma tuşunu kullanarak Wipe data/Factory reset seçeneğine gelin ve güç tuşuna basın.

Ekrandan Yes‘i seçin. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi başlatılacaktır.

İşlem tamamlandığında Recovery ekranı tekrar gelecektir, buradaki Reboot system now seçeneğine dokunarak akıllı telefonun yeniden başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

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