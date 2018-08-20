Samsung Galaxy Note 9 ve iPhone X kameraları karşı karşıya getirildi. Peki hangi telefonun kamerası kareleri daha iyi yakalıyor? İşte cevabı!

Samsung Galaxy Note 9 ve iPhone X Kamera Kıyaslaması

PhoneArena.com web sitesinin yaptığı sıkı bir testte kullanıcılardan Galaxy Note 9 ve iPhone X telefonlarıyla çekilmiş aynı kareleri oylamaları istenmiş. Sonuçlar ise oldukça ilginç.

Kullanıcılara iki fotoğraf gösteriliyor ve hangisini daha iyi buldukları soruluyor. Ancak fotoğrafların hangi telefona ait olduklarını bilmiyor ve bu şekilde oy veriyorlar. Bu testin sonuçları bir süredir merakla bekleniyordu.

Galaxy Note 9 ve iPhone X kamera karşılaştırma testi bugün tamamlandı. Her bir fotoğraf farklı bir sahneyi temsil ediyor. Bazıları telefonların gece çekim performansını bazılarıysa makroyu sınıyor. Aşağıdaki fotoğraf galerisini inceleyerek siz de hangilerini daha çok beğendiğinizi seçebilirsiniz.

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Kamera karşılaştırmasının kazananı 4’e 2 ile Galaxy Note9 olmuş. iPhone X’in aksine Note 9 yakın çekimlerde nesnelerdeki detayların kaybolmasını sağlamıyor. Ancak gündüz çekimine gelince iPhone X, Note 9’dan net bir şekilde önde. İlginçtir ki gece sahnelerinde durum tam tersine dönüyor. iPhone X’in gece çekim performansı açık arayla Galaxy Note 9’dan daha zayıf.

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