Yazı geride bırakmak üzereyiz ve her yıl olduğu gibi bu yılda Apple dedikoduları kızışmaya başladı. Yeni iddialara göre 2018 iPhone‘daki şarj bobinleri cihazın kablosuz şarj olma hızını artıracak.

2018 iPhone Hızlı Kablosuz Şarj Destekleyecek

2018’de tanıtılacak iPhone’lardan en az birinde, FPC (esnek baskılı devre) yerine daha güçlü bir kablosuz akım elde etmek için bakır bobin kullanılacağı iddia ediliyor. Bobin kullanmanın dezavantajı daha fazla yer kaplaması. Ancak daha az ısı ürettiğinden şarj verimliliği artıyor.

Kablosuz şarj hala alışılmış eski kablolu bağlantılardan daha hızlı değil. Cezbedici tarafı tahmin edeceğiniz gibi kablolarla uğraşma derdini ortadan kaldırması. Şu anda üç büyük üretici en yeni amiral gemilerinde bu teknolojiye yer veriyor: Apple, LG ve Samsung.

Hızlı Şarj veya USB Güç Dağıtımı gibi standartlar çok daha hızlılar. Diğer üreticiler bu özelliğe cihazlarında yer vermek konusunda henüz pek aceleci davranmadı.

AirPower Apple tarafından sunulacak önemli bir ürün ve uzun zamandır bekleniyor. Bu şarj aleti için de bu yıl bir duyuru yapabilir. Apple, AirPower’ı piyasaya sunmadan önce mükemmel şekilde çalıştığından emin olmak istiyor. O nedenle AirPower çıkış tarihi daha geç bir tarihe ertelenebilir. Tanıtımla beraber AirPower fiyatı da ortaya çıkmış olacak.

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