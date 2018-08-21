Android 9.0 Pie kurulu akıllı telefonlarda düşük pil seviyesi bildirimini devre dışı bırakmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Sizleri bilemiyoruz ancak bizleri Android’li akıllı telefonlarda en çok rahatsız eden durumlardan birisi pil seviyesi % 15’e gerilediğinde beliren düşük pil seviyesi uyarısı ve düşük pil bildirim sesi oluyor. Bu bildirim ve sesine maruz kalmamak için cihazlarımızın pil seviyesi % 20 düzeyindeyken hemen adaptörlerimize uzanıyoruz. Neyse ki Android 9.0 Pie işletim sisteminde bu rahatsız edici duruma bir çözüm getirilmiş görünüyor.

Android 9.0 Pie’da Google, ilk kez Android Oreo versiyonunda karşımıza çıkan Notification Channels özelliğini geliştirmiş durumda. Daha fazla uygulama ve sistem bileşeninin bu özellikle uyumlu şekilde çalışabildiği belirtiliyor. Bu sayede Android 9.0 Pie’da düşük pil seviyesi bildirimini devre dışı bırakmak da mümkün hale geliyor.

Android 9.0 Pie: Düşük Pil Seviyesi Bildirimini Devre Dışı Bırakmak

Öncelikle akıllı telefonunuzdaki Settings menüsünü açın. Apps & notifications seçeneğine dokunun. See all X apps (X yerine akıllı telefonunuzda kurulu olan uygulama sayısı olacaktır) seçeneğine girin. Açılan arayüzde sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Show system‘i seçin. Sistem araçları da listede görünecektir.

Listeden System UI‘ı bulun ve üzerine dokunun. Uygulama bilgisi arayüzü açılacaktır. Notifications‘ı seçin.

Battery seçeneğinin hemen yanındaki kutucuğun işaretlemesini kaldırın. Arayüzde sol üst kısımda bulunan ok simgeli butonu kullanın. Alt kısımda 1 category deleted mesajı belirecek ve yaptığınız değişiklik kaydedilerek düşük pil uyarısı devre dışı bırakılacaktır.

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