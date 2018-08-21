Android Pie işletim sistemli akıllı telefonlarda ses tuşlarının zil sesi ve bildirim sesi seviyesini değiştirmesini sağlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android Pie işletim sisteminde bizleri heyecanlandıran noktalardan biri Android kullanıcılarının yıllardır beklediği ses seviyesi tuşlarının varsayılan olarak medya sesini değiştirmesi özelliğinin bulunması.

Android’li telefonuyla sıkça müzik, radyo ve podcast dinleyen ve video izleyen kullanıcılar için şüphesiz büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bizi sevindiren bu özellik cihazını daha çok farklı amaçlarla kullananlar için ideal olmayabilir. Android Pie’da önceki Android versiyonlarında olduğu gibi ses tuşlarının zil sesi ve bildirim sesi seviyesini değiştirmesini sağlamak isteyebilirsiniz. Bunun için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek.

Android Pie: Ses Tuşlarının Zil Sesi ve Bildirim Sesi Seviyesini Değiştirmesini Sağlamak

Öncelikle Android Pie işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Button Mapper uygulamasını yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Uygulamayı Accessibility Service menüsünden etkinleştirmeniz lazım. Button Mapper sizi zaten bu menüye yönlendirecektir. İşlemi gerçekleştirdikten sonra uygulama arayüzüne geri dönün.

Uygulama arayüzünden Volume Up‘ı seçin, Customize seçeneğini etkinleştirin. Single tap‘i seçin ve listeden Volume+‘ı ayarlayın. Ana ekrana geri dönün ve Volume Down‘ı seçin. Customize seçeneğini etkinleştirin ve Single tap‘e dokunarak Volume-‘yi ayarlayın.

Artık cihazı yeni durumda test edebilirsiniz. Ekran görüntüsünün ilkinde Android Pie’ın varsayılan hali, ikincisinde ise Button Mapper ile yaptığınız değişiklik sonrasındaki durum görülebiliyor.

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