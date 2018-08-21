Asus ROG Phone fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı. Cihaz Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile yükseklerden uçuyor. TENAA’dan gelen rapora göre cihazın daha ucuz bir sürümü daha olacak.

Asus ROG Phone Fiyatı ve Özellikleri

Z01QD kod adlı modelin üç RAM kapasitesi var: 8 GB, 6 GB ve 4 GB. Dahili depolama ise 128 GB ile 512 GB olarak ikiye ayrılmış. Cihazın arka tarafında gelecekçi bir tasarımın izleri bulunuyor.

Diğer Asus ROG Phone özellikleri arasında yonga setinin saat hızının 2,8 GHz’den 2,95 GHz’e yükseltilmesi var. Kamera tarafında ise bir tür tutarsızlık söz konusu. TENAA daha uygun fiyatlı ROG telefonda 12 + 8 MP çift kamera yerine yalnızca 12 MP’lik tek bir lensi listelemiş.

Ancak fotoğraflara bakıldığında arkada bir çift kamera düzeneği var gibi görünüyor. Pilde de bir hata yapılmış olabilir. Zira 4,000 mAh yerine 3,850 mAh denilmiş. Küçük bir fark ancak neden farklı yazıldığı merak uyandırıyor.

Her iki Asus ROG telefonun kamera ve pilleri aynı. Yine de daha düşük RAM kapasitesi 1000 avro fiyata sahip telefondan birkaç avro indirecek kadar yeterli olabilir. Evet, Asus ROG Phone fiyatı 1000 avro olarak açıklandı yani bir iPhone X kadar pahalı.

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