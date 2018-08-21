Huawei Honor 8X son günlerde dedikodusu yükselen telefonlardan biri. Cihaz geniş bataryası ve bazı ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Son olarak Weibo hesabı üzerinden telefona ait önemli bir görüntü sızdırıldı.

Honor 8X Fiyat ve Özellik Bilgileri Sızdırıldı

Canlı fotoğraflarda cihaz biraz uzaktan gösterilmiş. Görüntüde iki kutunun yer alıyor olması bizlere daha önce rivayet edilen iki ekran seçeneğini hatırlatıyor. Bunlar 7,12 inç ve 6,95 inç olacaktı. Doğrudan kaynaktan aktarılan bilgilere bakılırsa cihazlarda ilginç bir işleve yer verilecek.

Bu işlevin resmi adı Huawei’ye göre “Elevator Mode” ya da asansör modu. Peki ne işe yarıyor? Bu teknoloji bir görüşme ya da çevrimiçi oyun esnasında mobil veri veya Wi-Fi ağları arasında kesintisiz bir geçiş yapılmasını sağlıyor. Yerine göre yararlı olabilecek bir özellik.

Honor 8X özellikleri şöyle sıralanıyor:

Kirin 710 yonga seti

7,12 inç ekran

4900 mAh batarya

4 GB RAM

64 GB depolama alanı

16 + 2 MP çift kamera düzeneği

Honor 8X fiyatı yurt dışında 292 dolar olarak açıklanmış. Bu da ülkemizde en az 2000 lira dolaylarında satışa sunulacağı anlamına geliyor. Kurun durumuna göre bazı farklılıklar görebiliriz.

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