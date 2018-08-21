LG TONE Platinum SE kablosuz kulaklığı serinin Google Asistan destekli ilk çözümü olacak. Cihaz yabancı dil akışındaki konuşmaları daha hatasız hale getiren bir özelliğe sahip.

LG TONE Platinum SE Kulaklık Özel Bir Butona Sahip

Kullanıcılar Platinum SE ile cihazdaki asistanı çalıştırmak için “Tamam Google” demek zorunda olmayacak. Bunun için kulaklığa yerleştirilen özel bir tuşa dokunarak asistanı aktif hale getirebilecekler.

Google’a göre özellik yabancı dilde yapılan konuşmaları daha akıcı hale getirecek. Platinum SE, yüksek frekanslarda daha iyi bas performansı ve dengeli bir armatür için dinamik sürücüler içeriyor. Bu tür karma tasarımlar profesyonel kulak içi monitörlerde kullanılıyor.

LG TONE Ultra SE isimli diğer model ise farklı bir özellikle geliyor; bir mono hoparlör. Bu da etrafınızda olan bitenden haberdar olmak için kulaklığınızı çıkardığınızda müzik dinlemeye veya telefon görüşmesine devam edebileceğiniz anlamına geliyor.

Her iki kulaklık da net ses için çift MEMS mikrofonlara sahip. LG TONE Platinum SE fiyatı kulaklık önümüzdeki IFA etkinliğinde LG tarafından tanıtıldığında ortaya çıkmış olacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum