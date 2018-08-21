Samsung ikinci çeyrek sonuçlarını Temmuz ayı sonunda açıklamıştı ve rakamlar yarı iletken işi için iyi oldukça görünüyordu. Şirket NAND ve RAM çiplerinin satışında en yüksek gelire ulaştı. Şimdi firma tarafından yayımlanan yeni bir rapor kimin en büyük yarı iletken alıcısı olduğunu açıklıyor. Resmi belgelere göre Huawei, Apple, Verizon, Deutsche Telekom (T-Mobile arkasındaki kuruluş) ve Technotronics şirketin en önemli müşterileri arasında görünüyor.

Samsung Çin Pazarının En Büyüğü Oldu

Samsung’un yarı iletken bölümü, rekor kıran birinci ve ikinci çeyrek sonuçlarını kaydederek, satışlarda 42 trilyon wona (37 milyar dolar) ulaştı. Tutarın yaklaşık %11’i ilk beş şirketten geldi. Ancak Çinli müşteriler tüm satışların %30’unu yani 12,6 trilyon won (11 milyar dolar) oluşturuyor.

Koreli gazete Herald’a göre ABD’nin korumacılık politikaları Çinli üreticilerin ilgilerini keskin bir şekilde Güney Kore’ye çevirmelerine neden olmuş.

Bir endüstri uzmanı olan Yonhap Agency, Pekin’in yarı iletken üretimine yoğunlaşmaya başladığını ve bu rekabet hem Samsung’u hem de genel çip pazarını etkileyebileceği için Koreli şirketin Çin pazarına dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Gözlemci, “Çin’e bağımlılığı önemli ölçüde artmış olan Samsung Electronics, mevcut uluslararası sistemi göz ardı eden Washington ve Pekin arasındaki irrasyonel ticaret anlaşmazlığının kurbanı olabilir.” dedi.

2018 ikinci çeyrek sonuçları Samsung için etkileyici değildi. Ancak Galaxy Note9’un Galaxy S9’dan daha fazla ön sipariş edilmesiyle beraber sonuçlar daha iyi hale gelmeye başladı. Şirket ayrıca yeni bir akıllı saat de duyurdu ve ev aletleri portföyünü IFA’daki tanıtımla genişletmesi bekleniyor. Bu nedenle, üçüncü çeyrek Seul adına daha pozitif geçecektir.

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