Gitgide incelen çerçevelerden bütçe dostu telefonlara uzanan çift kameralara kadar akıllı telefonlar 2017 senesinde dramatik olarak değiştiler. Peki bu yıl beklenen yeni telefonlar hangileri? İşte 2018’de çıkacak telefonlar ve fiyatları.

2018’de Çıkacak Telefonlar ve Fiyatları

Galaxy S9 ve S9+’ın çıkışıyla birlikte bu sene gelecek akıllı telefonlar hakkında iyi bir fikre sahip olduk. Galaxy Note9’un da raflarda yerini almasıyla beraber dünyanın tüm ilgisi Apple ve Google ürünlerine çevrildi; Yani iPhone X ve Pixel 2.

LG’den Lenovo’ya ve hatta pazarın yeni oyuncusu RED’e kadar tüm markalar çıkaracakları cihazlarla ses getirmek istiyor. Telefonlar 2018 yılında yeni bir değişime girdi. İşte 2018’de çıkması beklenen telefonlar:

iPhone 2018

2018 Sonbahar

İddialara göre geçen yılki iPhone X tasarımını bu yıl üç yeni iPhone’da daha cihazda göreceğiz. İçlerinden Plus sürümü en geniş ekrana sahip olacak. Raporlarda şirketin daha ucuz bir sürüme daha yer vereceği söyleniyor; özellikle iPhone 9 ismiyle. Yeni iPhone modelleri şöyle:

5,8 inç iPhone Xs

6,5 inç iPhone Xs Plus

6,1 inç iPhone 9

Oppo Find X

2018 Sonbahar

Oppo Find X piyasaya çıktığında şirketin ABD ve Avrupa’da satılan ilk telefonu olacak. Ancak sabırsızlanan kullanıcılar şimdiden ürünü yurt dışından sipariş etmeye başladı. Telefon %93 ekran gövde oranına sahip. Oppo Find X fiyat bilgisi ve özelliklerini buradan görebilirsiniz.

Samsung Galaxy X

2019 Birinci Çeyrek

Geçtiğimiz yıldan bu yana katlanabilir telefonlar hakkında iddialar duymaya başlamıştık. Bunun ilk adımları Samsung’dan geldi ve şirket bir etkinliğinde kıvrılabilir ekran teknolojisini tanıttı. Bu kıvrılabilir ekranların bir süredir akıllı telefonlara ulaşması bekleniyor. Samsung Galaxy X fiyat bilgisi henüz paylaşılmış değil. Ancak Galaxy X özellikleri itibariyle ekranı tam olarak açıldığında bir tablete dönüşebilecek. Galaxy X ne zaman çıkacak sorusuna en sık verilen cevap ise şu an için 2019 şubat ayı.

RED Hydrogen One

2018 Ağustos

Hem Galaxy Note 9 hem de iPhonex X 1000 dolar fiyat etiketini zorluyor. Ancak hologram telefon olarak da bilinen RED Hydrogen One fiyatı 1295 dolar ve en pahalı telefonlar bile onun yanında daha ucuz kalıyor. Fotoğraf merkezli bir cihaz ve telefonun titanyum sürümü etikete +300 dolar daha koyuyor. Peki RED Hydrogen One özellikleri nedir? Bu modüler cihaz holografik bir ekrana sahip. Bu ekran sayesinde 3 boyutlu içerikler gösterebiliyor. Aynı zamanda ayrı bir gözlük olmadan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik destekliyor. Belirtelim RED aynı zamanda üst düzey kameralar geliştiren bir şirket.

Asus ROG Phone

5 Kasım 2018

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Razer Phone kendine yeni bir rakip buluyor. Asus ROG Phone çıkış tarihi için önümüzdeki kasım ayına işaret ediliyor. Razer Phone’a kıyasla telefonda daha gelişmiş bir çipsete ve daha büyük ekrana sahip olacak. En iyi oyun telefonu listemize buradan göz atarak Asus ROG Phone fiyat bilgisi ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

LG V40 ThinQ

2018 Ekim

LG her ne kadar son zamanlarda telefon departmanında istenileni verremiyor olsa da, bu ilkbaharda çıkardığı G7 ThinQ ile biraz olsun soluklanmıştı. Yeni cihazında yapay zeka kamera teknolojisine yer veren firma şimdi de V40 ThinQ ile bir kez daha sahalara dönmeye hazırlanıyor. LG V40 ThinQ kamerası toplamda 5 lensten oluşacak (3 arkada ve 2 önde). V40 ThinQ çıkış tarihi içinse ekim ayı gösteriliyor.

vivo NEX S

2018 Eylül

vivo NEX S hali hazırda çok az markette çıkış yaptı. Amiral gemisi telefonlar çok iddialı bir panelle geliyor. vivo NEX S özellikleri itibariyle de dikkat çeken bir cihaz. 6,59 inç ekranı ve 4000 mAh bataryası bulunuyor. Ekran gövde oranı ise %91 değeriyle oldukça etkileyici. vivo NEX S fiyat bilgisi için en az 900 dolar seviyesine işaret ediliyor. Daha fazlasını öğrenmek için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Nokia 8 Sirocco

2018 İkinci Yarısı

Nokia şirketinin HMD Global tarafından satın alınmasıyla birlikte marka tekrar yaygınlık kazanmaya başladı. Özellikle son çıkan Nokia modelleri oldukça beğeni topluyor. Nokia 8 Sirocco diğer modellere göre daha ince çerçevelere ve cam gövdeye sahip olacak. IP67 sertifikası ile 200 kiloya kadar olan ağırlıklara karşı dayanılılık gösteriyor. Nokia 8 Sirocco özellikleri arasında Snapdragon 835 çipseti bulunuyor. Nokia 8 Sirocco fiyatı ise 580 dolar olacak.

iPhone SE 2018

2019 Mayıs

İlk iPhone SE piyasaya çıkalı iki yıl olmuş durumda. Kullanıcılar bu telefonu sevmişti, zira hem yeni bir iPhone kadar performanslı hem de cepte kolayca taşınabiliyordu. Ancak Apple’dan bu konuda fazla ses çıkmıyor. Son iddialar böyle bir telefon için 2019 ikinci çeyreğine işaret ediyor. Bu anlamda iPhone SE 2018 çıkış tarihi için en erken mayıs ayı gösterilmekte. iOS 12’yi düşük fiyatla deneyimlemek isteyenler için iyi bir fırsat olacak.

2018’de Çıkacak Telefonlar ve Fiyatları:

iPhone Xs, iPhone Xs Plus, iPhone 9 (600 – 1000 dolar)

Oppo Find X (1000+ dolar)

Samsung Galaxy X (2000 dolar)

RED Hydrogen One (1295 dolar)

Asus ROG Phone (1000 dolar)

LG V40 ThinQ (850 dolar)

vivo NEX S (900 dolar)

Nokia 8 Sirocco (580 dolar)

iPhone SE 2018 (260 dolar)

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