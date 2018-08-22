Doogee markası adını özellikle ince çerçeveli ve uygun fiyatlı Doogee Mix ile dünyaya duyuran yeni bir Çinli telefon üreticisi. Bu anlamda Xiaomi Mi Mix ince çerçeveli telefonları ana akım haline getiren ilk modeldi.

5500 mAh Bataryalı Oyuncu Telefonu: Doogee S70

Doogee şimdi yeni bir oyun telefonunu piyasaya sürecek. Bu son bir yılda ortaya çıkan dördüncü veya daha fazla oyun telefonundan biri olacak. Bu cihazı farklı kılan şey ise Indiegogo web sitesinde fonlamaya açılacak olması. Aynı zamanda 5500 mAh bataryalı telefon olarak dikkatleri çekiyor.

Cihaz 6 inç FHD+ 18:9 ekrana ve 5,500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu da oyun telefonu için mantıklı ve cihazı pil gücü en yüksek telefon olarak akıllara kazıyacak. Donanımın kendisi IP68 ve IP69K standartlarında. Yani cihazın basınçlı suya dayanabileceği anlamına geliyor. Ayrıca MIL-STD-810G uyumluluğu mevcut. Böylece sert düşüşlerden kaynaklanan darbeler Doogee S70’e kolayca hasar veremeyecek.

İçinde 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunan cihazda Helio P23 işlemcisi bulunuyor. Telefonu oyun moduna sokan ve oynatmaya hazır olması için tüm uygulamaları temizleyen bir “Cooling Boost” düğmesi bile mevcut. Doogee S70, ısıyı çipten uzaklaştırması için özel bir “sac metal soğutma modülü” ile donatılmış.

Kamerası ümit verici özelliklere sahip: İkincil 5 MP derinlik sensörü, büyük 1,4 mikron pikseli ve parlak f / 1,8 diyaframı olan bir Sony IMX363 sensörü. Bu kamera düşük ışıkta oldukça iyi iş çıkaracaktır. Cihaz şarjı en uzun giden telefonlar arasında kendine yer bulacak görünüyor.

Doogee S70 fiyatı henüz bilinmiyor. Zira Indiegogo daha başlamadı. Ancak kayıt olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bundan önce kitle fonuna açılan son telefon ZTE Hawk Eye idi. Cihaz ZTE topluluğu tarafından seçilen özelliklerle donatılmıştı. Ancak yöneticiler cihazı Kickstarter’a koymaya karar verdi ve düşük donanım özellikleri kullanıcıların pek ilgisini çekmedi.

Doogee S70 oyuncu telefonu videosu için buraya tıklayın.

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