Huawei Mate 20 ile ilgili yeni ve önemli sızıntılar ortaya çıktı. Bunlardan ilki cihazın gerçek hayattaki fotoğraflarından yola çıkılarak oluşturulan çizimlerden ibaret. Diğeri ise cihazın özellikleri hakkında önemli detaylar veriyor.

Huawei Mate 20 Fiyatı ve Özellikleri

XDA Developers web sitesinden bir üye Huawei Mate 20’nin mühendislik örneğine ait fotoğraflara ulaşma şansını bulmuş. Ardından yukarıda görülen bu işlenmiş görüntülerin ortaya çıkmasını sağlamış. Üye çizimlerin cihazın boyutunu tam yansıtmadığını belirtiyor. Aynı zamanda buton diziliminden de emin olunamamış.

Fotoğraflarda telefonun arka kapağı görünmediğinden bu işlenmiş görüntülerde yansıtılmıyor. Fakat üçlü kamera düzeneği ilk dikkatleri çeken özellikler arasında. Huawei Mate 20’de “su damlası” olarak adlandırılan minik bir çentik yer alacak. Cihazın ön yüzünde herhangi bir fiziksel buton olmayacak.

Çentiğin üstünde görülen ahize aynı zamanda ikincil hoparlör olarak davranacak. Bu sayede stereo ses performansı elde edilecek. 3,5 mm kulaklık girişi Mate 20’nin üst kısmına yerleştirilmiş. Altta ise hoparlör ve USB-C şarj yuvası mevcut. Huawei P20 Pro gibi Huawei Mate 20 de üç adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucusu ise yine cihazın arka tarafında.

Huawei Mate 20 özellikleri ve fiyatı:

Kirin 980 çipset

6 GB RAM

4200 mAh batarya

6,3 inç AMOLED ekran

2244 x 1080 çözünürlük

Kablosuz şarj

Üçlü arka kamera

“Su damlası” çentik

USB Type-C şarj yuvası

Android Pie (EMUI 9)

Üstte 3,5 mm kulaklık yuvası

Cam arka kapak

Çift hoparlör

Peki Huawei Mate 20 ne zaman tanıtılacak? Bunun için ekim ayına işaret ediliyor. Huawei Mate 20 fiyatı içinse 700 dollar veya 600 avro gösteriliyor.

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