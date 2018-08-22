Huawei, ekim ayında Mate 20 ve Mate 20 Pro’yu ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak gelen sızıntıların yoğunluğuna bakılırsa Mate 20 Lite hepsinden daha önce çıkış yapabilir.

Huawei Mate 20 Lite Fiyat ve Özellikleri

Yeni Mate serisinde en çok sızıntısı yapılan model Huawei Mate 20 Lite oldu. Bu son sızıntı cihazın basın görsellerini ortaya çıkarıyor. Böylece geriye bilinmeyen neredeyse hiçbir şey kalmıyor.

Huawei Mate 20 Lite bataryası 3,750 mAh olacak. Bu yerini aldığı Mate 10 Lite’a kıyasla 100 mAh’lik bir artış demek.

Mate 20 Lite ekranı 6,3 inç uzunluğa sahip ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda IPS LCD özelliğinde. Arkada ise bir parmak izi tarayıcısı ve dikey çekim yapabilen çift 20 MP + 2 MP ana kamera yer alıyor.

Bu kamera bir fotoğrafın kontrastını ve renklerini iyileştirebilen HDR Pro teknolojisi ile donatılacak. Teknolojinin neler yapabildiği aşağıda bir örneğiyle görülüyor.

Kamera tarafında elbette yapay zeka desteği bulunacak. Cihaz sahneleri tanıyabilecek ve daha göz alıcı bir sonuç elde etmek için renkleri ve kontrastı uygun şekilde değiştirecek.

Cihazda portre modu çekimleri için 24 MP + 2 MP çift kamera düzeneği mevcut. Aynı zamanda Apple’ın Animoji özelliğine karşı kendi çözümünü geliştiren Huawei’in QMoji’lerini göreceğiz.

Huawei Mate 20 Lite fiyatı 400 avro civarında olacak ve Siyah, Mavi ve Altın renklerinde gelecek. Bütçe dostu cihaz şirketin kendi Kirin 710 çipseti tarafından desteklenecek.

Huawei Mate 20 Lite özellikleri ve fiyatı:

6,3 inç IPS LCD ekran

1080 x 2340 piksel çözünürlük

6 GB RAM

3750 mAh batarya

Kirin 710 çipset

20 MP + 2 MP ana kamera

24 MP + 2 MP ön kamera

64 GB dahili depolama (MicroSD ile 256 GB)

USB Type-C şarj desteği

Android 8.1 Oreo

%81,74 ekran gövde oranı

Yaklaşık 3000 lira (400 avro)

Huawei Mate 20 Lite çıkış tarihi için önümüzdeki ekim ayı gösteriliyor. Cihaz Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte tanıtılacak. Bu da yeni iPhone’ların çıkış tarihinden 1 ay sonrası demek.

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