AnTuTu piyasaya çıkmış ve çıkmakta olan tüm akıllı telefonların en az bir kez kapısını çaldığı ünlü bir cep telefonu test uygulaması. Bu nedenle AnTuTu puanı her yeni akıllı telefonda merak edilen bir konu.
AnTuTu Cep Telefonu Sıralaması
AnTuTu puanı nedir?
AnTuTu benchmark testleri firmanın resmi uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama işe telefonun CPU puanını yani işlemci performansını ölçmekle başlıyor. Ardından UX değeri geliyor. UX nedir diye sorarsanız; cihazın çoklu görevleri ve uygulamaları ne kadar akıcı şekilde çalıştırdığını gösteriyor. Son tablo ise 3D yani üç boyutlu görüntü işlemeye ait. Bunlara genelde oyunlar örnek gösteriliyor.
AnTuTu top 10 listemizde yer alan cihazların hemen hepsi beklenildiği gibi Snapdragon 845 kullanıyor. AnTuTu’da en iyi telefonlar daha iyi ısı tasarımına sahip cihazlar oluyor. Bu bakımdan AnTuTu puanı kaç olmalı tam bir sayı vermek zor ancak uygulama size kötü, iyi ya da çok iyi gibi geri bildirimler vererek fikir edinmenizi sağlayacaktır. İşte AnTuTu puanlarına göre en iyi telefonlar:
|Cihaz
|RAM+Depolama
|
CPU
|
UX
|
3D
|
Toplam Puan
|
1-Xiaomi Black Shark
|8GB+128GB
|91223
|58401
|127086
|288187
|
2-OnePlus 6
|8GB+256GB
|91382
|57994
|124649
|284830
|
3-Mi 8
|6GB+64GB
|91494
|57709
|112331
|271372
|
4-Asus ZenFone 5Z
|6GB+64GB
|91129
|58549
|107040
|267257
|
5-Samsung S9+ (SDM845)
|6GB+64GB
|89726
|58884
|107095
|264115
|
6-Sony Xperia XZ2 Compact
|4GB+64GB
|91149
|54571
|106333
|261448
|
7-Mi MIX 2S
|6GB+64GB
|84640
|57133
|106693
|259788
|
8-Sony Xperia XZ2
|4GB+64GB
|86189
|54138
|105700
|255217
|
9-LG G7 ThinQ
|4GB+64GB
|85863
|55220
|104538
|254010
|
10-Samsung S9+ (9810)
|6GB+256GB
|89509
|55247
|93927
|247617
|
11-Samsung S9 (9810)
|4GB+64GB
|89205
|55118
|92416
|245239
|
12-HUAWEI Mate 10 Pro
|6GB+128GB
|70897
|44393
|81002
|209930
|
13-HONOR V10
|6GB+128GB
|69523
|44360
|81846
|209325
|
14-Nokia 8
|4GB+64GB
|71986
|45763
|81895
|208261
|
15-HUAWEI P20 Pro
|6GB+128GB
|71465
|45768
|77308
|208146
|
16-HUAWEI Mate 10
|4GB+64GB
|70196
|44227
|80499
|208085
|
17-Moto Z2 Force
|6GB+64GB
|72129
|44141
|83183
|207605
|
18-OnePlus 5T
|8GB+128GB
|72541
|46381
|79629
|207408
|
19-HUAWEI P20
|4GB+128GB
|71438
|45202
|76232
|206365
|
20-Mi MIX 2
|6GB+64GB
|70525
|43411
|83282
|205693
|
21-Mi 6
|6GB+64GB
|70193
|43456
|83256
|205172
|
22-OnePlus 5
|6GB+64GB
|71135
|45966
|79033
|204558
|
23-Google Pixel 2 XL
|4GB+64GB
|71116
|43279
|81585
|204120
|
24-Google Pixel 2
|4GB+64GB
|71663
|43516
|80673
|204106
|
25-HONOR 10
|6GB+128GB
|68538
|45851
|75710
|203527
|
26-Samsung Note 8 (SDM835)
|6GB+64GB
|69132
|44544
|82303
|203355
|
27-Sony XZ1 Compact
|4GB+32GB
|72494
|40801
|82128
|202036
|
28-Essential Phone
|4GB+128GB
|69886
|43953
|77254
|199584
|
29-Samsung S8+ (SDM835)
|4GB+64GB
|68489
|43707
|76892
|196766
|
30-Sony Xperia XZ1
|4GB+64GB
|65053
|40387
|82026
|196277
|
31-Samsung S8 (SDM835)
|4GB+64GB
|68431
|43719
|77308
|196269
|
32-Sony Xperia XZ Premium
|4GB+64GB
|65535
|39611
|80756
|194441
|
33-Samsung S8 (8895)
|4GB+64GB
|65732
|43926
|77254
|194265
|
34-Samsung S8+ (8895)
|4GB+64GB
|60766
|43645
|76759
|188071
|
35-Google Pixel
|4GB+32GB
|55988
|39051
|65049
|166341
|
36-OnePlus 3T
|6GB+64GB
|54053
|38667
|65353
|165430
|
37-Samsung S7 (8890)
|4GB+32GB
|63508
|40202
|53801
|164380
|
38-HONOR 9
|4GB+64GB
|56872
|40702
|56848
|164363
|
39-Lenovo ZUK Z2 Plus
|4GB+64GB
|53666
|39013
|65684
|163986
|
40-Mi Note 2
|4GB+64GB
|57729
|38494
|60611
|163793
|
41-HONOR 8 Pro
|6GB+64GB
|57361
|40979
|55444
|163487
|
42-Mi 5s
|3GB+64GB
|55332
|37480
|63488
|163257
|
43-HUAWEI Mate 9
|4GB+64GB
|56433
|41107
|54474
|162971
|
44-ZTE Axon 7 A2017G
|4GB+64GB
|53037
|38332
|63054
|161512
|
45-OnePlus 3
|6GB+64GB
|52067
|37535
|64625
|161298
|
46-Samsung Note FE
|4GB+64GB
|57993
|41164
|55114
|161077
|
47-HUAWEI P10
|4GB+64GB
|55036
|40706
|51895
|159097
|
48-Samsung S7 Edge (8890)
|4GB+32GB
|59354
|39488
|52327
|157319
|
49-Samsung S7 (SDM820)
|4GB+32GB
|47019
|37342
|63989
|154857
|
50-LG G6
|4GB+32GB
|52151
|35437
|59404
|152105
iPhone’lar aynı testten Android’e kıyasla daha düşük puan alıyor. Ancak iOS’de uygulamalar kolay optimize edildiğinden aslında gerçek dünyada iPhone’lar Android’lerden daha performanslı ve akıcılar. Şimdide iPhone AnTuTu puanlarını görelim:
|Cihaz
|RAM+Depolama
|
CPU
|
UX
|
3D
|
Toplam Puan
|
1-iPad Pro (12.9 inç, İkinci)
|5GB+256GB
|105835
|48347
|113913
|277187
|
2-iPad Pro (10.5 inç)
|4GB+256GB
|104414
|47221
|116952
|276806
|
3-iPhone X
|3GB+256GB
|91588
|48600
|84719
|235009
|
4-iPhone 8 Plus
|3GB+256GB
|91643
|48522
|83004
|233163
|
5-iPhone 8
|2GB+256GB
|88922
|47050
|77305
|222929
|
6-iPad Pro (12.9 inç)
|4GB+128GB
|79999
|39232
|88986
|215806
|
7-iPad (2018)
|2GB+128GB
|88426
|44175
|65288
|205793
|
8-iPad Pro (9.7 inç)
|2GB+128GB
|79321
|37848
|64078
|188277
|
9-iPhone 7 Plus
|3GB+256GB
|73073
|37874
|64469
|182219
|
10-iPhone 7
|2GB+256GB
|72479
|33454
|63041
|175437
|
11-iPad (2017)
|2GB+128GB
|67924
|32465
|46164
|153050
|
12-iPhone SE
|2GB+128GB
|67001
|31621
|46873
|151715
|
13-iPhone 6s
|2GB+128GB
|64205
|30548
|46359
|147349
|
14-iPhone 6s Plus
|2GB+32GB
|65780
|31512
|45201
|147180
|
15-iPad Air 2
|2GB+128GB
|57432
|31102
|26353
|108432
|
16-iPad mini 4
|2GB+128GB
|47264
|28051
|13544
|88140
|
17-iPhone 6
|1GB+32GB
|43248
|22842
|11950
|79065
|
18-iPhone 6 Plus
|1GB+64GB
|42452
|23333
|14547
|78840
|
19-iPad Air
|1GB+32GB
|39017
|21859
|11538
|72927
|
20-iPod touch (altıncı nesil)
|1GB+16GB
|37822
|19994
|12210
|70989
|
21-iPad mini 2
|1GB+16GB
|36108
|20110
|11111
|68404
|
22-iPhone 5s
|1GB+64GB
|35242
|20713
|11397
|66548
AnTuTu cep telefonu sıralaması böyleydi. AnTuTu değerleri aynı işletim sistemleri arasında kıyaslandığında doğru sonuç veriyor. Zira AnTuTu’da en iyi telefonlar Android’ler gibi gözükse de aslında iPhone’lar gerek iOS işletim sistemi gerekse optimizasyonlar nedeniyle belirgin derecede daha yüksek performans gösterirler. AnTuTu’da en iyi telefon 2018 için Xiaomi Black Shark ya da OnePlus 6 olarak görünüyor.
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