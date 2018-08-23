AnTuTu piyasaya çıkmış ve çıkmakta olan tüm akıllı telefonların en az bir kez kapısını çaldığı ünlü bir cep telefonu test uygulaması. Bu nedenle AnTuTu puanı her yeni akıllı telefonda merak edilen bir konu.

AnTuTu Cep Telefonu Sıralaması

AnTuTu puanı nedir?

AnTuTu benchmark testleri firmanın resmi uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama işe telefonun CPU puanını yani işlemci performansını ölçmekle başlıyor. Ardından UX değeri geliyor. UX nedir diye sorarsanız; cihazın çoklu görevleri ve uygulamaları ne kadar akıcı şekilde çalıştırdığını gösteriyor. Son tablo ise 3D yani üç boyutlu görüntü işlemeye ait. Bunlara genelde oyunlar örnek gösteriliyor.

AnTuTu top 10 listemizde yer alan cihazların hemen hepsi beklenildiği gibi Snapdragon 845 kullanıyor. AnTuTu’da en iyi telefonlar daha iyi ısı tasarımına sahip cihazlar oluyor. Bu bakımdan AnTuTu puanı kaç olmalı tam bir sayı vermek zor ancak uygulama size kötü, iyi ya da çok iyi gibi geri bildirimler vererek fikir edinmenizi sağlayacaktır. İşte AnTuTu puanlarına göre en iyi telefonlar:

Cihaz RAM+Depolama CPU UX 3D Toplam Puan 1-Xiaomi Black Shark 8GB+128GB 91223 58401 127086 288187 2-OnePlus 6 8GB+256GB 91382 57994 124649 284830 3-Mi 8 6GB+64GB 91494 57709 112331 271372 4-Asus ZenFone 5Z 6GB+64GB 91129 58549 107040 267257 5-Samsung S9+ (SDM845) 6GB+64GB 89726 58884 107095 264115 6-Sony Xperia XZ2 Compact 4GB+64GB 91149 54571 106333 261448 7-Mi MIX 2S 6GB+64GB 84640 57133 106693 259788 8-Sony Xperia XZ2 4GB+64GB 86189 54138 105700 255217 9-LG G7 ThinQ 4GB+64GB 85863 55220 104538 254010 10-Samsung S9+ (9810) 6GB+256GB 89509 55247 93927 247617 11-Samsung S9 (9810) 4GB+64GB 89205 55118 92416 245239 12-HUAWEI Mate 10 Pro 6GB+128GB 70897 44393 81002 209930 13-HONOR V10 6GB+128GB 69523 44360 81846 209325 14-Nokia 8 4GB+64GB 71986 45763 81895 208261 15-HUAWEI P20 Pro 6GB+128GB 71465 45768 77308 208146 16-HUAWEI Mate 10 4GB+64GB 70196 44227 80499 208085 17-Moto Z2 Force 6GB+64GB 72129 44141 83183 207605 18-OnePlus 5T 8GB+128GB 72541 46381 79629 207408 19-HUAWEI P20 4GB+128GB 71438 45202 76232 206365 20-Mi MIX 2 6GB+64GB 70525 43411 83282 205693 21-Mi 6 6GB+64GB 70193 43456 83256 205172 22-OnePlus 5 6GB+64GB 71135 45966 79033 204558 23-Google Pixel 2 XL 4GB+64GB 71116 43279 81585 204120 24-Google Pixel 2 4GB+64GB 71663 43516 80673 204106 25-HONOR 10 6GB+128GB 68538 45851 75710 203527 26-Samsung Note 8 (SDM835) 6GB+64GB 69132 44544 82303 203355 27-Sony XZ1 Compact 4GB+32GB 72494 40801 82128 202036 28-Essential Phone 4GB+128GB 69886 43953 77254 199584 29-Samsung S8+ (SDM835) 4GB+64GB 68489 43707 76892 196766 30-Sony Xperia XZ1 4GB+64GB 65053 40387 82026 196277 31-Samsung S8 (SDM835) 4GB+64GB 68431 43719 77308 196269 32-Sony Xperia XZ Premium 4GB+64GB 65535 39611 80756 194441 33-Samsung S8 (8895) 4GB+64GB 65732 43926 77254 194265 34-Samsung S8+ (8895) 4GB+64GB 60766 43645 76759 188071 35-Google Pixel 4GB+32GB 55988 39051 65049 166341 36-OnePlus 3T 6GB+64GB 54053 38667 65353 165430 37-Samsung S7 (8890) 4GB+32GB 63508 40202 53801 164380 38-HONOR 9 4GB+64GB 56872 40702 56848 164363 39-Lenovo ZUK Z2 Plus 4GB+64GB 53666 39013 65684 163986 40-Mi Note 2 4GB+64GB 57729 38494 60611 163793 41-HONOR 8 Pro 6GB+64GB 57361 40979 55444 163487 42-Mi 5s 3GB+64GB 55332 37480 63488 163257 43-HUAWEI Mate 9 4GB+64GB 56433 41107 54474 162971 44-ZTE Axon 7 A2017G 4GB+64GB 53037 38332 63054 161512 45-OnePlus 3 6GB+64GB 52067 37535 64625 161298 46-Samsung Note FE 4GB+64GB 57993 41164 55114 161077 47-HUAWEI P10 4GB+64GB 55036 40706 51895 159097 48-Samsung S7 Edge (8890) 4GB+32GB 59354 39488 52327 157319 49-Samsung S7 (SDM820) 4GB+32GB 47019 37342 63989 154857 50-LG G6 4GB+32GB 52151 35437 59404 152105

iPhone’lar aynı testten Android’e kıyasla daha düşük puan alıyor. Ancak iOS’de uygulamalar kolay optimize edildiğinden aslında gerçek dünyada iPhone’lar Android’lerden daha performanslı ve akıcılar. Şimdide iPhone AnTuTu puanlarını görelim:

Cihaz RAM+Depolama CPU UX 3D Toplam Puan 1-iPad Pro (12.9 inç, İkinci) 5GB+256GB 105835 48347 113913 277187 2-iPad Pro (10.5 inç) 4GB+256GB 104414 47221 116952 276806 3-iPhone X 3GB+256GB 91588 48600 84719 235009 4-iPhone 8 Plus 3GB+256GB 91643 48522 83004 233163 5-iPhone 8 2GB+256GB 88922 47050 77305 222929 6-iPad Pro (12.9 inç) 4GB+128GB 79999 39232 88986 215806 7-iPad (2018) 2GB+128GB 88426 44175 65288 205793 8-iPad Pro (9.7 inç) 2GB+128GB 79321 37848 64078 188277 9-iPhone 7 Plus 3GB+256GB 73073 37874 64469 182219 10-iPhone 7 2GB+256GB 72479 33454 63041 175437 11-iPad (2017) 2GB+128GB 67924 32465 46164 153050 12-iPhone SE 2GB+128GB 67001 31621 46873 151715 13-iPhone 6s 2GB+128GB 64205 30548 46359 147349 14-iPhone 6s Plus 2GB+32GB 65780 31512 45201 147180 15-iPad Air 2 2GB+128GB 57432 31102 26353 108432 16-iPad mini 4 2GB+128GB 47264 28051 13544 88140 17-iPhone 6 1GB+32GB 43248 22842 11950 79065 18-iPhone 6 Plus 1GB+64GB 42452 23333 14547 78840 19-iPad Air 1GB+32GB 39017 21859 11538 72927 20-iPod touch (altıncı nesil) 1GB+16GB 37822 19994 12210 70989 21-iPad mini 2 1GB+16GB 36108 20110 11111 68404 22-iPhone 5s 1GB+64GB 35242 20713 11397 66548

AnTuTu cep telefonu sıralaması böyleydi. AnTuTu değerleri aynı işletim sistemleri arasında kıyaslandığında doğru sonuç veriyor. Zira AnTuTu’da en iyi telefonlar Android’ler gibi gözükse de aslında iPhone’lar gerek iOS işletim sistemi gerekse optimizasyonlar nedeniyle belirgin derecede daha yüksek performans gösterirler. AnTuTu’da en iyi telefon 2018 için Xiaomi Black Shark ya da OnePlus 6 olarak görünüyor.

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