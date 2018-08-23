Pixel 3 XL’nin geçtiğimiz gün kutu açılımı, kamera örnekleri ve kablosuz şarj desteği dahil olmak üzere bazı yüksek çözünürlüklü sızıntılarına rastlamıştık. Bunları sayfanın en altında bulabilirsiniz. 9to5Google web sitesinden aktarılan yeni bilgilere bakılırsa Ukraynalı bir Telegram kullanıcısı Pixel 3 XL’yi satışa çıkarmış.

Google Pixel 3 XL Kara Borsada Satışa Sunuldu

Cihaz final sürüme oldukça yakın görünüyor ancak büyük ihtimalle çalıntı bir mühendislik örneğinden ibaret. Satışı yapan şahsın ismi Luchkov ve kendisi Wyslacom Media adlı kuruluşla ilişkili biri. Zira bugün yayımlanan kutu açılımı videosu da bu şirketten gelmişti.

Konuşmada Pixel 3 XL’nin 2000 dolardan satışa çıkarıldığı görülüyor. Ekran görüntüsünün üst kısmındaki sabitlenmiş mesajda “İngiltere’de stokta mevcut, sınırlı sayıda!” cümlesi yer alıyor. Bazıları bunun birilerini 2000 dolar dolandırmanın kolay yolu olduğunu düşünürken, bir YouTube kullanıcısı satıcıyla görüşerek deneyimlerini şu videoda dile getirmiş. Satıcı telefonun elinde olduğunu kanıtlayan görüntüler paylaşmış.

Bir diğer ilginç bilgi ise satıcı, cihazı hali hazırda bazı kaynaklara yolladığını ve bu kaynakların yeni Google Pixel 3 XL sızıntılarından sorumlu olduğunu söylüyor. Yani cihazı satın alan birçok isim ya da web sitesi olmuş.

Elbette diğer her şey de olduğu gibi gerek kara borsadan gerekse başka yerlerden çalıntı herhangi bir akıllı telefon satın almak tehlikeli ve yasaktır. Google hangi telefonlarının kayıp olduğunu bileceğinden bunları uzaktan devre dışı bırakabilir ve seri numarasından alıcıyı takip edebilir. Pixel 3 XL fiyat bilgisi ve Pixel 3 XL özellikleri alt kısımda yer alıyor.

Dün yayımlanan yeni Google Pixel 3 XL görüntüleri:

Google Pixel 3 XL ile çekilmiş fotoğraflar:

Pixel 3 XL fiyat ve özellikleri:

6,7 inç 1440 x 2960 piksel ekran

Snapdragon 845 çipset

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı

3430 mAh batarya kapasitesi

Kablosuz şarj desteği

12 MP ana kamera

8 MP ön kamera

Fiyat: 1000+ dolar

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