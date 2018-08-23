Huawei Honor 8X ilk kez gün yüzüne çıktı. Cihaz bir kullanıcının, muhtemelen bir mühendisin elinde görüntülendi. Telefonda gerçek zamanlı test aşamasına geçildiği anlaşılıyor. Bu da çıkışın yakın olduğu anlamına gelebilir.

Huawei Honor 8X Fiyat ve Özellikleri

Fotoğraflar cihazın ön tarafını ayrıntılı olarak gösteriyor. Ancak arka kısmının çok azı görülüyor. Görüntüler ayrıca Huawei Honor 8X’in ne kadar büyük olacağı hakkında iyi bir fikir veriyor. İki elin kullanılması kesinlikle gerekli olacak gibi.

Honor 8X önde ön kamera için küçük bir “su damlası” benzeri çentik taşıyor. Oppo F9’da bulunan çentikle oldukça benzer. Bu tasarımın şimdi Mate 20’de kullanacağı ile ilgili bir söylenti var.

Alt çerçevede Honor logosunu barındırması için bir çerçeve mevcut. Cihazın arkasını gösteren yalnızca tek bir fotoğraf var ancak yeteri kadar seçilebilir değil. Dikey çift kamera ve parmak izi tarayıcısı ise yerli yerinde görünüyor.

Honor 8X özellikleri büyük bir 7,12 inç ekran ve 4900 mAh pil kapasitesi ile Snapdragon 636 veya 660 yongaseti olarak sıralanıyor. 177,57 mm uzunluğa sahip olan cihaz 210 gram ağırlığında olacak.

Cihazın geleceği haberleri çok önceden sızdırılmış ve bir süre önce firma tarafından doğrulanmıştı. Bu anlamda Honor 8X çıkış tarihi artık çok uzak olmamalı.

Honor 8X özellikleri şöyle sıralanıyor:

7,12 inç ekran

4900 mAh

Snapdragon 636 ya da 660

177,57 mm uzunluk

210 gr ağırlık

“Su damlası” çentik

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