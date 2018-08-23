Çin merkezli teknoloji firması Huawei Night Shot kamera modunu Mate 10, Mate 10 Pro ve Porsche Design Mate 10 modeli akıllı telefonlarına yazılım güncellemesi ile sunmaya başladı.

Dağıtımı başlayan güncelleme BLA-L29C 8.0.0.145 firmware sürümünde ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonu ile EMUI 8.0 arayüzünü esas alıyor. Night Shot özelliğine ek olarak çeşitli hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar da getiriyor.

Huawei Mate 10 Serisine Gece Modu Özelliğini Getiren Güncelleme

Huawei’nin Night Shot modu ilk olarak P20 ve P20 Pro akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza girmişti. Gece çekimlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayan bu modda bir dizi fotoğraf çekiliyor ve bunlar kombine edilerek daha az gürültü ile daha iyi pozlamaya sahip tek bir fotoğraf elde ediliyor.

Tabii Night Shot modu her zaman için çok iyi sonuçlar da sunamıyor. Örneğin hareket eden bir insan ya da otomobilin fotoğrafı bulanık çıkıyor. Ama bu özelliğin düşük aydınlatma koşullarında yapılan çekimlerde fark yaratabildiğini belirtmemiz gerek.

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