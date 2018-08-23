Huawei, bu aydan itibaren Mate ve P serisine önemli iyileştirmeler getireceğine söz vermişti ve Çinli cep telefonu üreticisi bu sözünü yerine getirecek gibi görünüyor. Bugünden itibaren Huawei P20 Pro oyuncular için büyük önem taşıyan bir güncelleme alıyor; GPU Turbo nedir?

Huawei P20 Pro Özellikleri ve GPU Turbo Güncellemesi

Huawei P20 Pro gelişmiş oyun performansı için GPU Turbo güncellemesi almaya başladı.

Geçtiğimiz ay duyurulan GPU Turbo teknolojisi oyun performansını artırmak için kullanılan bir optimizasyon yöntemi. Hem oyun performansı yükseltiyor hem de şarj tüketimini düşürüyor. Teknoloji şu an için Huawei patentli ve şirket her geçen gün özelliği daha fazla cihazına entegre ediyor.

GPU Turbo grafik işleme verimliliğini %60’a kadar artırırken, şarj tüketimini de %30 düşürüyor. Ancak özellik henüz çok fazla oyun tarafından desteklenmiyor. GPU Turbo destekli oyunlar PUBG Mobile ve MOBA Mobile Legends: Bang Bang olarak sıralanıyor.

GPU Turbo destekleyen cihazlar ise şöyle:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate RS

Huawei P20

Huawei P20 Pro

GPU Turbo Alacak Telefonlar Bölge Çıkış Tarihi Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika Ağustos 2018 Huawei P20 and P20 Pro Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika Ağustos 2018 Huawei Mate 10 Lite Tüm Pazarlar Eylül 2018 Huawei Nova 2i Tüm Pazarlar Eylül 2018 Huawei P Smart Tüm Pazarlar Eylül 2018 Huawei P20 Lite Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika Eylül 2018 Huawei Y9 2018 Tüm Pazarlar Eylül 2018 Huawei Mate 9 ve Mate 9 Pro Tüm Pazarlar Eylül 2018 Huawei P10 ve P10 Plus Tüm Pazarlar Eylül 2018

GPU Turbo nasıl açılır?

Huawei P20 Pro kullanıcıları bu güncellemeyle GPU Turbo özelliğinin yanı sıra kesintisiz oyun deneyimi için daha önce sözü edilen Game Suite uygulamasını da alıyor. Bu anlamda GPU Turbo etkinleştirmek için Game Suite’den oyun hızlandırmayı açmak gerekiyor. Bu uygulama ile siz oyundayken ekranda dikkatinizi dağıtacak bildirimler çıkması engelleniyor. Huawei temmuz güvenlik yamasını da güncellemesine eklemiş. Daha yeni bir yama bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.

Huawei P20 Pro özellikleri ve fiyatı:

6,1 inç 1080 x 2240 piksel ekran

6 GB RAM

4000 mAH

Kirin 970 çipset

128 GB dahili depolama

40 + 20 + 8 MP ana kamera

24 MP ön kamera

155 x 73,9 x 7,8 mm; 180 gr

4500 lira

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum