iOS 12’ye güncellenmiş Apple cihazınızın kilit ekranında hava durumunu üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu güncel olarak gün boyunca havanın durumuna bağlı olarak yenilenir ve havanın kaç derece olduğunu kilit ekranınızdan öğrenebilirsiniz.

iOS 12: Kilit Ekranında Hava Durumu Widget’ını Etkinleştirme

iOS 12’ye güncellemiş iPhone’unuzda kilit ekranında hava durumu Widget’ını etkinleştirmek için telefonunuzda ilk olarak Ayarlar bölümüne gidin ve buradaki Gizlilik başlığına dokunun.

Gizlilik bölümünde bulunan seçeneklerden ise Konum Servisleri‘ne tıklayın. Konum Servisleri ekranını aşağı doğru kaydırın.

Burada telefonunuzda yer alan bütün uygulamalar için konum özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Tüm uygulamalar için bu özelliği ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Konum Servisleri ekranını aşağı doğru hafifçe kaydırdıktan sonra Hava‘ya tıklayın.

Hava’ya tıkladıktan sonra burada Hava için konum servisinin ne zaman aktif olacağını belirleyeceksiniz. Burada üç tane seçenek yer alacaktır. Seçenekler arasından Her Zaman‘ı seçin.

Kilit ekranında hava durumu Widget’ının görüntülenmesi için tüm adımlar tamamlandı. Bu Widget sadece Rahatsız Etmeyin modunda kilit ekranında yer alacaktır. Rahatsız Etmeyin modu etkinleştirildiğinde bildirimler gizlenir ve ekran parlaklığı kısılır. Bu modu etkin hale getirdiğinizde telefonunuz kilit ekranında sadece hava durumu, saat ve tarih yer alır.

iOS 12: Kilit Ekranında Hava Durumu Widget’ını Etkinleştirme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!