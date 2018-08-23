Geliştiriciler 6.1 inç ekranlı, arkada tek bir kamerası bulunan bütçe dostu Apple iPhone 9 ilgili bazı ilginç bilgiler ortaya çıkardı. Bilgiler Apple’ın yazılım geliştirme aracı Xcode’dan geliyor.

iPhone 9 Yeni iPhone SE Olabilir mi?

Xcode yazılımının derinliklerinde daha uygun fiyatlı iPhone için bazı referanslar bulundu. Kullanılan isimler “iPhone xx”, “iPhone 9.7” ve model numarası “N84” olan bir LCP şeklinde sıralanıyor. İşler işte burada ilginçleşiyor.

Kodda yazan bilgilere bakıldığında sıradaki ucuz iPhone’un DCI-P3 LCD panele sahip olacağı ve Apple’ın A10 çipsetini çalıştıracağı yazılıyor. Eğer daha önce sızdırılan fotoğraflar ve iddialardan anlaşılan bir şey varsa o da iPhone 9’un aslında iPhone SE’nin halefi olabileceğidir.

Yeni iPhone SE 2018 ekranı iPhone 8 kadar büyük olacak ancak cihaz ince çerçevelere ve bir çentiğe ev sahipliği yapacak. Çentikte Apple’ın Face ID teknolojisi için gereken tüm sensörler bulunacak. Arkadaki kamera ise biraz daha büyük bir sensöre sahip olacak.

iPhone SE 2‘nin en az 3 GB RAM ile geleceği düşünülüyor. Cupertino merkezli şirket kullanıcılarını çift SIM kart desteği ile şaşırtma yoluna gidebilir. Hatta bazıları bu özelliğin Çin’e özel kalacağını düşünüyor. Zira çift SIM her ülkede rağbet gören bir özellik değil.

iPhone 9 ya da 2018 iPhone SE fiyat ve özellik bilgisi henüz ortaya çıkmış değil. Ancak eylül ortasında gerçekleştirilecek olan tanıtıma az bir zaman kaldı. Bu süreçte daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.

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