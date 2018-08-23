LG bu sene hali hazırda iki V serisi telefon çıkarmayı başardı. Bu anlamda şirketin bir geleneği bozduğu söylenebilir. LG V30S ThinQ ve V35 ThinQ şu anda satıştalar. Ancak her ikisi de geçen yılki V30’un görünümünü ödünç alıyor. Gerçek amiral gemisi şimdi gelmek üzere: LG V40 ThinQ.

LG V40 ThinQ Fiyat ve Özellikleri

2018’in ilk gerçek yeni V serisi cep telefonu raflarda yerini almadı. Bu cihaz V40 ThinQ olacak. Bugün telefona ait olduğu iddia edilen bazı resmi basın görselleri sızdırıldı.

İlk bakışta göze çarpan detaylar arasında cihazda herhangi bir çentik bulunmayışı var. İşlenmiş görüntüler gerçekten de çentiksiz bir telefona işaret ediyor gibi. Ancak daha yakından bakarsanız çentiğin yazılımsal olarak ‘kapalı’ olduğunu fark ediyorsunuz. Cihazda yan çerçeveler neredeyse yokken çene bugünün standartları için küçük görünüyor.

Önceki söylentilerde olduğu gibi LG V40 ThinQ kamerası arkada üç ve önde iki olmak üzere toplam 5 sensörden oluşacak. Huawei P20 Pro’nun ardından cihaz, Çinli şirketin sıradaki Mate 20 Pro’sundan önce mi, sonra mı piyasaya sürüleceğine bağlı olarak, arka tarafta üç lensi olan ikinci veya üçüncü akıllı telefon olabilir.

Kamera özellikleriyle ilgili sızdırılmış başka bilgi yok. Ancak LG’nin ticari markası olan geniş açılı lensleri V40 ile görmeye devam edebiliriz. Ayrıca üçüncü modülün bir telefoto lens olduğu da düşünülüyor. Ancak bu detay henüz netleşmiş değil.

Arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü ile V40’ın popüler cam sandviç tasarımıyla gelmesi bekleniyor. İlk kez G7 ThinQ ile görülen Google Asistan düğmesi V40 ThinQ’da kendine ses düğmelerinin altında sol tarafta yer bulmuş. G7’de olduğu gibi, güç düğmesi sağ tarafta yani artık parmak izi tarayıcısıyla bir değil.

V40 3,5 mm’lik kulaklık girişine sahip. Ayrıca son modellerin tümünde yer aldığından eğer LG daha iyi ses için telefona dörtlü DAC sürücüsü yerleştirirse şaşırtıcı olmayacaktır. V40’ı muhtemelen Snapdragon 845 güçlendirecek. Kullanılan ekran teknolojisi hâlâ bilinmiyor. V30 serisinde P-OLED vardı, G7 ise LCD ile gitmeyi seçti.

LG V40 ThinQ çıkış tarihi en kuvvetli ihtimalle 16 Kasım olacak. Zira çizimlerde görüldüğü gibi cihazın ekranında 16 Kasım’a işaret ediliyor. Tarih cuma gününe denk geliyor yanı uygun bir gün. Elbette bunlar birer tahminden ibaret.

LG V40 ThinQ fiyat ve özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 845

Kıvrımlı P-OLED ekran

%90 ekran – gövde oranı

20 + 16 + 13 MP; ana, geniş ve telefoto sensör

3B yüz tanıma teknolojisi

Çentik gizleme özelliği

Android 9.0 Pie

USB Type-C

800-850 dolar

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