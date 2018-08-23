Mi Drop uygulamasıyla Android telefondan PC’ye FTP kullanarak kablosuz dosya aktarma işlemi için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. 2018 yılındayız ancak kullandığımız cihazlar arasında dosya aktarımı gerçekleştirmek hala olması gerektiğinden daha zorlu. Ne yazık ki her şeyin ideal olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Bazen cihazlarınız arasında transfer etmek istediğiniz dosyaların boyutu Bluetooth’la göndermek için büyük, USB kablo kullanarak aktarmak içinse küçük olabilir. Bu noktada ShareIt benzeri, kablosuz ağ üzerinden dosya aktarımı imkanı sunan bir uygulamayı kullanmayı düşünebilirsiniz. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin geliştirdiği yeni Mi Drop uygulaması ise Android cihazdan PC’ye, FTP üzerinden kablosuz dosya aktarımı gerçekleştirme olanağı sunuyor.

FTP’nin açılımı File Transfer Protocol. Bilgisayarlar ve TCP/IP bağlantıları üzerinden dosya aktarımı imkanı sağlıyor. Mi Drop uygulaması akıllı telefona bir FTP sunucusu niteliği kazandırarak kolay dosya aktarımının yolunu açıyor.

Mi Drop: Android Telefondan PC’ye FTP Kullanarak Kablosuz Dosya Aktarma

Akıllı telefonunuza Mi Drop uygulamasını yükleyin ve aracı çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun.

Açılan menüden Connect to computer seçeneğine dokunun. Akıllı telefon ve PC’nizin aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

Start butonuna tıklayarak FTP sunucusunun aktifleşmesini sağlayabilirsiniz. Hafıza kartınız varsa uygulama hangi depolama birimini kullanmak istediğinizi soracaktır. Seçiminizi yaptıktan sonra sunucu aktif hale gelecektir.

FTP sunucusu aktifleştiğinde arayüzde alt kısımda adres görüntülenecektir. Bilgisayarınızda web tarayıcısını açıp bu adresi girerek akıllı telefonunuzdaki dosyalara erişebilirsiniz. FTP sunucusunu durdurmak isterseniz Stop seçeneğini kullanabilirsiniz.

Kablosuz dosya aktarımı kablosuz ağınızın hızına bağlı olarak yavaş olabilir, burada kablosuz ağ hızının sizi sınırlayacağını unutmayın.

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