OnePlus 6, 5 ve 5T’de güç butonuyla kamera ve WiFi’ı açmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Sony Xperia akıllı telefonlarda uzunca bir süredir kamera için özelleşmiş donanımsal tuşa yer veriliyor. Birçok üretici ise kameraya hızlı erişim için farklı yöntemleri hayata geçiriyor. Güç tuşuna çift basılarak kameranın açılması bunlardan birisi.

OnePlus 6, OnePlus 5 ve 5T akıllı telefonlar için geliştirilen bir Magisk modülüyle bu akıllı telefonlarda güç butonuna çift basarak kamera ve kablosuz ağ bağlantısını hızla etkinleştirmek mümkün hale geliyor. Geliştirici modülün OnePlus 3 ve 3T akıllı telefonlarla uyumlu versiyonu üzerinde çalıştığını da ifade ediyor. Elbette akıllı telefonlarda root erişiminin sağlanmış olması ve Magisk bulunması şart.

OnePlus 6, 5 ve 5T’de Güç Butonuyla Kamera ve WiFi’ı Açmak

Öncelikle buradan Magisk modülünü indirin. Dosyanın adı OP_System Mod 1.2.zip olmalı.

OnePlus akıllı telefonunuzdaki Magisk Manager uygulamasını açın. Ekranın sol kısmından ortaya doğru kaydırma hareketi yapın ya da sol üst kısımdaki hamburger menü simgesine dokunun.

Modules sekmesine gidin ve alttaki + simgeli butona dokunun. İndirip akıllı telefona transfer etmiş olduğunuz Magisk modülünü seçin. Modülün yüklenmesini sağlayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasına müsaade edin.

Cihaz açılınca Settings > Buttons & gestures > Navigation bar & gestures menüsüne erişin ve Press power button twice for camera seçeneğini bulup etkinleştirin.

Settings > Wi-Fi & Internet menüsüne gidin ve Wi-Fi başlığına dokunun. Wi-Fi preferences‘a girip Turn on Wi-Fi automatically seçeneğini etkinleştirin.

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