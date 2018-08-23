Samsung Galaxy S8 ve S9’da transparan Hızlı Ayarlar paneli elde etmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un yeniden ortaya çıkan Good Luck uygulamasıyla birlikte Galaxy akıllı telefonların arayüzünde, root erişimine gerek kalmadan majör değişiklikler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir eklenti sayesinde Galaxy S8, Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 8 akıllı telefonlarda Hızlı Ayarlar paneline transparan görünüm katabiliyorsunuz.

Kullanmanız gereken Good Luck eklentisinin adı QuickStar. Çeşitli işlevleri var ancak en önemlisi Qucik Settings / Hızlı Ayarlar paneline transparan görünüm katması.

Samsung Galaxy S8 ve S9’da Transparan Hızlı Ayarlar Paneli Elde Etmek

Good Lock ve QuickStar yalnızca Android Oreo işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Samsung Galaxy akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Öncelikle akıllı telefonunuza Galaxy Apps üzerinden Good Luck uygulamasını yükleyin.

Good Luck uygulamasını yükledikten sonra çalıştırın. Arayüzden QuickStar‘ı seçin. Install butonuna dokunun.

Good Lock uygulamasına geri dönün, QuickStar‘a dokunun ve açılan ekrandan Coloring‘i seçin.

Coloring sayfasından Quick Settings panelinin temasını dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız değişikliği kaydetmek için Apply seçeneğine dokunun.

Quick Settings panelini gerçek anlamda özelleştirmek için My Coloring‘in altındaki kutucuğa dokunun. Color 1‘e dokunup renk paletini açarak ikonlara dilediğiniz rengi atayabilirsiniz.

Color 2‘de yine simgelere yönelik renk değiştirme söz konusu ancak burada devre dışı olan özellikler renk değişiminden etkileniyor.

Color 3 Hızlı Ayarlar menüsünün arka plan rengini seçmenize olanak sağlıyor.

Quick Settings / Hızlı Ayarlar menüsünü tamamen transparan hale getirmek için Background Transparency kaydırma çubuğunu % 100’e ayarlayabilirsiniz. Bu oranı daha düşük değerde seçmeniz de mümkün.

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Save butonunu kullanın.

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