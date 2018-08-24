Apple iPhone 8’in ardılı olması beklenen ve bazı kaynaklar tarafından yeni iPhone SE olarak adlandırılan iPhone 9 bir önceki nesil iPhone X’in tasarım ögelerini paylaşacak. 6,1 inçlik cihazın daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. İşte Apple iPhone 9 özellikleri.
Apple iPhone 9 Özellikleri
OLED yerine LCD ekranla gelmesi beklenen yeni iPhone 9 fiyatı hakkında tecrübeli kaynaklardan tahminler gelmeye başladı. Bunun için en az 700 dolara işaret ediliyor. iPhone 9 ne zaman çıkacak şu an için merak konusu ancak son olarak 12 Eylül tanıtım, 14 Eylül ön sipariş ve 21 Eylül ise iPhone 9 çıkış tarihi olarak sızdırılmıştı.
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iPhone 9 Ekran
|Boyut:
|6,1 inç
|Teknoloji:
|LCD
|Özellikler:
|Basınca duyarlı, Oleofobik kaplama, Çizilmeye karşı dayanıklı cam, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü
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iPhone 9 Kamera
|Arka kamera:
|Safir kristal lens kapağı, Optik görüntü sabitleme, Otomatik odaklama, Arkadan aydınlatmalı sensör (BSI)
|Video kayıt:
|3840 x 2160 (4K)
Optik görüntü sabitleme, Zaman aralıklı video, Sürekli otomatik odaklama, Video kayıt sırasında fotoğraf çekimi, Video ışığı, Görüntülü arama, Video paylaşımı
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iPhone 9 Tasarım
|Ölçüler:
|150.9 x 76.5 x 8.3 mm
|Materyal:
|Cam, alüminyum
|Biyometrikler:
|Parmak izi okuyucusu
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iPhone 9 Donanım
|Çipset:
|Apple A12
|İşlemci:
|7 nm
|RAM:
|3 GB
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iPhone 9 Batarya
|Kablosuz şarj:
|Dahili (Qi)
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iPhone 9 Hücresel
|GSM:
|850, 900, 1800, 1900 MHz
|Veri:
|LTE-A, HSPA, HSUPA
|Diğer:
|Nano SIM, HD ses, VoLTE
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iPhone 9 Bağlantı
|Bluetooth:
|5.0
|Wi-Fi:
|802.11 a, b, g, n, ac, çift band, kablosuz paylaşım
|USB:
|Özel
|Mobil ödeme:
|Apple Pay
|Konum:
|GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Hücre Kimliği, Wi-Fi konumlandırma
|Diğer:
|NFC, UMA (Wi-Fi Çağrısı), Bilgisayar eşitleme, OTA eşitleme
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iPhone 9 Çokluortam
|Ekran yansıtma:
|Kablosuz ekran paylaşma
|Hoparlör:
|Ahize, hoparlör
|Kulaklık bağlantısı:
|Özel
|Ek mikrofon:
|Evet
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