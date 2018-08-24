Apple iPhone 8’in ardılı olması beklenen ve bazı kaynaklar tarafından yeni iPhone SE olarak adlandırılan iPhone 9 bir önceki nesil iPhone X’in tasarım ögelerini paylaşacak. 6,1 inçlik cihazın daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. İşte Apple iPhone 9 özellikleri.

Apple iPhone 9 Özellikleri

OLED yerine LCD ekranla gelmesi beklenen yeni iPhone 9 fiyatı hakkında tecrübeli kaynaklardan tahminler gelmeye başladı. Bunun için en az 700 dolara işaret ediliyor. iPhone 9 ne zaman çıkacak şu an için merak konusu ancak son olarak 12 Eylül tanıtım, 14 Eylül ön sipariş ve 21 Eylül ise iPhone 9 çıkış tarihi olarak sızdırılmıştı.

iPhone 9 Ekran Boyut: 6,1 inç Teknoloji: LCD Özellikler: Basınca duyarlı, Oleofobik kaplama, Çizilmeye karşı dayanıklı cam, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü iPhone 9 Kamera Arka kamera: Safir kristal lens kapağı, Optik görüntü sabitleme, Otomatik odaklama, Arkadan aydınlatmalı sensör (BSI) Video kayıt: 3840 x 2160 (4K) Optik görüntü sabitleme, Zaman aralıklı video, Sürekli otomatik odaklama, Video kayıt sırasında fotoğraf çekimi, Video ışığı, Görüntülü arama, Video paylaşımı iPhone 9 Tasarım Ölçüler: 150.9 x 76.5 x 8.3 mm Materyal: Cam, alüminyum Biyometrikler: Parmak izi okuyucusu iPhone 9 Donanım Çipset: Apple A12 İşlemci: 7 nm RAM: 3 GB iPhone 9 Batarya Kablosuz şarj: Dahili (Qi) iPhone 9 Hücresel GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz Veri: LTE-A, HSPA, HSUPA Diğer: Nano SIM, HD ses, VoLTE iPhone 9 Bağlantı Bluetooth: 5.0 Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n, ac, çift band, kablosuz paylaşım USB: Özel Mobil ödeme: Apple Pay Konum: GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Hücre Kimliği, Wi-Fi konumlandırma Diğer: NFC, UMA (Wi-Fi Çağrısı), Bilgisayar eşitleme, OTA eşitleme iPhone 9 Çokluortam Ekran yansıtma: Kablosuz ekran paylaşma Hoparlör: Ahize, hoparlör Kulaklık bağlantısı:

Özel Ek mikrofon:

Evet

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum