in Konular

Apple iPhone 9 Özellikleri

Apple iPhone 9 Özellikleri

Apple iPhone 8’in ardılı olması beklenen ve bazı kaynaklar tarafından yeni iPhone SE olarak adlandırılan iPhone 9 bir önceki nesil iPhone X’in tasarım ögelerini paylaşacak. 6,1 inçlik cihazın daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. İşte Apple iPhone 9 özellikleri.

Apple iPhone 9 Özellikleri

Apple iPhone 9 Özellikleri
Apple iPhone 9

OLED yerine LCD ekranla gelmesi beklenen yeni iPhone 9 fiyatı hakkında tecrübeli kaynaklardan tahminler gelmeye başladı. Bunun için en az 700 dolara işaret ediliyor. iPhone 9 ne zaman çıkacak şu an için merak konusu ancak son olarak 12 Eylül tanıtım, 14 Eylül ön sipariş ve 21 Eylül ise iPhone 9 çıkış tarihi olarak sızdırılmıştı.

 

iPhone 9 Ekran
Boyut: 6,1 inç
Teknoloji: LCD
Özellikler: Basınca duyarlı, Oleofobik kaplama, Çizilmeye karşı dayanıklı cam, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü

iPhone 9 Kamera
Arka kamera: Safir kristal lens kapağı, Optik görüntü sabitleme, Otomatik odaklama, Arkadan aydınlatmalı sensör (BSI)
Video kayıt: 3840 x 2160 (4K)

Optik görüntü sabitleme, Zaman aralıklı video, Sürekli otomatik odaklama, Video kayıt sırasında fotoğraf çekimi, Video ışığı, Görüntülü arama, Video paylaşımı

iPhone 9 Tasarım
Ölçüler: 150.9 x 76.5 x 8.3 mm
Materyal: Cam, alüminyum
Biyometrikler: Parmak izi okuyucusu

iPhone 9 Donanım
Çipset: Apple A12
İşlemci: 7 nm
RAM: 3 GB

iPhone 9 Batarya
Kablosuz şarj: Dahili (Qi)

iPhone 9 Hücresel
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
Veri: LTE-A, HSPA, HSUPA
Diğer: Nano SIM, HD ses, VoLTE

iPhone 9 Bağlantı
Bluetooth: 5.0
Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n, ac, çift band, kablosuz paylaşım
USB: Özel
Mobil ödeme: Apple Pay
Konum: GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Hücre Kimliği, Wi-Fi konumlandırma
Diğer: NFC, UMA (Wi-Fi Çağrısı), Bilgisayar eşitleme, OTA eşitleme

iPhone 9 Çokluortam
Ekran yansıtma: Kablosuz ekran paylaşma
Hoparlör: Ahize, hoparlör
Kulaklık bağlantısı:
 Özel
Ek mikrofon:
 Evet

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum