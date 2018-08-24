Çift Bataryalı Telefon Oppo R17 Pro Özellikleri

Bu ayın başlarında Oppo firmasının R17 akıllı telefonunu yeni Gorilla Glass 6 cam koruyucu ile duyurduğunu görmüştük. Bugün R17’nin büyük kardeşi ile karşı karşıyayız. Cihaz çift batarya ve üçlü kamera ile geliyor. İşte Oppo R17 Pro özellikleri.

Çift Bataryalı Telefon Oppo R17 Pro

R17 Pro 6,4 inç AMOLED paneliyle, %91,5 ekran-gövde oranı gibi çılgın bir değere ulaşan bir model. Cihazda 2,2 GHz hızında çalışan sekiz adet CPU çekirdeği bulunuyor. Snapdragon 710 çipseti sayesinde cihaz Adreno 616 grafik biriminden güç almakta.

R17 Pro 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Neredeyse her anlamda kullanıcılarının gönlünü fethedecek olan cihazın şaşırtıcı olduğu tek nokta yalnızca gövde oranı değil. Telefonda geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurulan yeni “su damlası” çentik tasarımı kullanılıyor. Bu sayede ekran yalnızca küçük bir çentik tarafından işgal ediliyor.

R17 Pro üçlü kamera düzeneğine sahip. Bunlar OIS destekli 20 MP bir lens, 12 MP ikincil lens ve 3D Stereo Camera destekli üçüncü bir lensten oluşuyor. Sonuncusu AR yani artırılmış gerçeklik efektleri için kullanılacak. Üç kameralı telefon olmasının yanı sıra renk şeması ile bizlere Huawei P20 Pro telefonunu hatırlatıyor.

Merak edenler için söyleyelim cihazda ekran içi parmak izi okuyucusu bile var. Parmağınızı ekranda belirlenen bölgeye koyarak telefonun ekran kilidini açıyorsunuz. Oppo R17 Pro içerisinde iki adet 1850 mAh pil hücresi barındırıyor. Bu bataryalar birlikte 3700 mAh bir kapasiteyi oluşturuyorlar. İki ayrı batarya kullanmak kullanıcıların Super VOOC şarj teknolojisi ile %40 gibi bir doluluğa 10 dakikada ulaşmalarını sağlıyor.

Oppo R17 Pro fiyat bilgisi henüz açıklanmış değil. Oppo telefonlarını bu yıl birçok ülkede satışa sunmayı planlıyor. Bunlara Türkiye’nin de dahil olduğunu görebiliriz. Bu anlamda Oppo R17 Pro Türkiye çıkış tarihi söz konusu olduğundan sizleri bilgilendireceğiz.

Oppo R17 Pro özellikleri:

6,4 inç AMOLED ekran

8 GB RAM, 128 GB depolama

3700 mAh batarya

%91,5 ekran-gövde oranı

Üçlü kamera (20 MP + 12 MP + 3D lens)

Super VOOC hızlı şarj desteği

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