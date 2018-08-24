Huawei, Gece Çekimi kamera modu özelliğini yeni bir yazılım güncellemesiyle sevilen Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ve Porsche Design Mate 10 cihazlarına getiriyor.

Huawei Mate 10 Serisi P20’nin Kamera Özelliğini Alıyor

BLA-L29C 8.0.0.145 isimli firmware güncellemesi Android 8.0 tabanlı EMUI 8.0 üzerinde çalışacak. Özelliğin tüm telefonlara kademeli olarak ulaşması bekleniyor. Yeni firmware muhtemelen bazı hata düzeltmeleri ve optimizasyonlarla gelecek.

Huawei Gece Çekimi modu, ilk kez P20 ve P20 Pro modellerinde gösterilmişti ve gece sahnelerini yakalamak için akıllıca bir yol sunuyordu. Aynı sahnenin bir dizi fotoğrafını çekerek daha az gürültü ve daha parlak bir pozlama oluşturmak için bunları tek bir görüntüde birleştiriyor.

Gece Çekimi elbette kusursuz değil. Hareketli nesneler (arabalar veya insanlar gibi) bu süreçte bulanıklaşıyor ancak gerçekten düşük ışıklı ortamlar söz konusu olduğunda çoğu zaman oldukça etkileyici sonuçlar veriyor.

Huawei Mate 10 Pro fiyat ve özellikler:

6,0 inç 1080 x 2160 piksel AMOLED ekran

HiSilicon Kirin 970 yonga seti

6 GB RAM, 128 GB depolama

4000 mAh batarya

20 MP 2160p ana kamera

154.2 x 74.5 x 7.9 mm; 178 gr

USB Type-C şarj yuvası

3700 TL

Huawei Mate 10 fiyat ve özellikler:

5,9 inç 1440 x 2560 piksel IPS ekran

HiSilicon Kirin 970 yonga seti

4 GB RAM, 64 GB depolama

4000 mAh batarya

20 MP 2160p ana kamera

150.5 x 77.8 x 8.2 mm; 186 gr

USB Type-C şarj yuvası

3000 TL

Huawei Mate 10 Lite fiyat ve özellikler:

5,9 inç 1080 x 2160 piksel IPS ekran

HiSilicon Kirin 659 yonga seti

4 GB RAM, 64 GB depolama

3340 mAh batarya

16 MP 1080p ana kamera

156.2 x 75.2 x 7.5 mm; 164 gr

microUSB şarj yuvası

1900 TL

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