Huawei, Gece Çekimi kamera modu özelliğini yeni bir yazılım güncellemesiyle sevilen Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ve Porsche Design Mate 10 cihazlarına getiriyor.
Huawei Mate 10 Serisi P20’nin Kamera Özelliğini Alıyor
BLA-L29C 8.0.0.145 isimli firmware güncellemesi Android 8.0 tabanlı EMUI 8.0 üzerinde çalışacak. Özelliğin tüm telefonlara kademeli olarak ulaşması bekleniyor. Yeni firmware muhtemelen bazı hata düzeltmeleri ve optimizasyonlarla gelecek.
Huawei Gece Çekimi modu, ilk kez P20 ve P20 Pro modellerinde gösterilmişti ve gece sahnelerini yakalamak için akıllıca bir yol sunuyordu. Aynı sahnenin bir dizi fotoğrafını çekerek daha az gürültü ve daha parlak bir pozlama oluşturmak için bunları tek bir görüntüde birleştiriyor.
Gece Çekimi elbette kusursuz değil. Hareketli nesneler (arabalar veya insanlar gibi) bu süreçte bulanıklaşıyor ancak gerçekten düşük ışıklı ortamlar söz konusu olduğunda çoğu zaman oldukça etkileyici sonuçlar veriyor.
Huawei Mate 10 Pro fiyat ve özellikler:
- 6,0 inç 1080 x 2160 piksel AMOLED ekran
- HiSilicon Kirin 970 yonga seti
- 6 GB RAM, 128 GB depolama
- 4000 mAh batarya
- 20 MP 2160p ana kamera
- 154.2 x 74.5 x 7.9 mm; 178 gr
- USB Type-C şarj yuvası
- 3700 TL
Huawei Mate 10 fiyat ve özellikler:
- 5,9 inç 1440 x 2560 piksel IPS ekran
- HiSilicon Kirin 970 yonga seti
- 4 GB RAM, 64 GB depolama
- 4000 mAh batarya
- 20 MP 2160p ana kamera
- 150.5 x 77.8 x 8.2 mm; 186 gr
- USB Type-C şarj yuvası
- 3000 TL
Huawei Mate 10 Lite fiyat ve özellikler:
- 5,9 inç 1080 x 2160 piksel IPS ekran
- HiSilicon Kirin 659 yonga seti
- 4 GB RAM, 64 GB depolama
- 3340 mAh batarya
- 16 MP 1080p ana kamera
- 156.2 x 75.2 x 7.5 mm; 164 gr
- microUSB şarj yuvası
- 1900 TL
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