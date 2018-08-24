Profesyonel bir iş için işverene özgeçmişinizi mail ile atıyorsanız veya bunun gibi benzeri durumlar için e-posta yöntemini kullanıyorsanız gönderdiğiniz e-postaların en alt kısmında bir imza bulundurarak insanların sizi tanımasını sağlayabilirsiniz.

iOS: Gmail’de Mobil İmza Oluşturma

Gmail uygulamasında e-postaların altında gözüken mobil imza oluşturmak için iOS cihazınızda Gmail uygulaması yüklü olmalı ve Gmail uzantılı bir e-posta adresine sahip olmalısınız. Eğer Gmail uzantılı bir e-posta adresi oluşturmak istiyorsanız buraya tıklayın. Gmail uygulamasını da ücretsiz olarak App Store’dan edinebilirsiniz.

Gmail uzantılı bir e-postanız var ise iOS cihazınızda Gmail uygulamasına giriş yapın. Gmail uygulamasını açtığınızda size gelen e-postalar görüntülenir. Uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın ve açılan pencereyi aşağı doğru kaydırın. Ayarlar‘a tıklayın.

Ayarlar ekranından ise İmza Ayarları‘na gidin. İmza Ayarları ekranında bulunan Mobil İmza butonunu etkinleştirin.

Mobil İmza butonunu etkinleştirdikten sonra açılan kutucuğa oluşturmak istediğiniz mobil imzanızı girin. Mobil imzanızı oluşturduktan sonra gönderdiğiniz tüm e-postaların alt kısmında mobil imzanız yer alacaktır.

E-postaların altında yer alan mobil imzanızı değiştirmek istediğinizde de yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Eğer mobil imzayı kapatmak isterseniz Ayarlar > İmza Ayarları‘na tekrar giderek Mobil İmza butonunu devre dışı bırakabilirsiniz.

iOS’te Gmail’de Mobil İmza Oluşturma ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!