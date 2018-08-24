Hepimizin akıllı telefonunda yüklü olan WhatsApp günden güne eşsiz özellikler kazanıyor ve artık uygulama için iletişim dünyasının değişmez bir parçası olduğunu söylesek hata etmemiş oluruz. WhatsApp’ta numara eklemeden mesaj gönderme ise halen giderilmemiş bir eksiklik. Acilen birine WhatsApp’tan ulaşmanız gerekirse önce onu rehbere eklemeli, Sonra WhatsApp içinden bulup mesajınızı yazmalısınız. Üstelik benzer hareketi gün içinde sıkça tekrarlıyorsanız rehberiniz de bir süre sonra kalabalıktan geçilmeyecektir. Bu noktada çare WhatsApp’ta numara eklemeden mesaj gönderme ve yapılması gerekenler son derece basit.

WhatsApp’ta Numara Eklemeden Mesaj Gönderme

WhatsApp’ta numara eklemeden mesaj gönderme için Android’de WhatFast isimli bir uygulamadan faydalanacağız. Uygulama, adından da anlaşılabileceği gibi hızlı şekilde iletişim kurmanızı sağlıyor. Oldukça küçük bir boyutu var. Rahatsız etmeyecek düzeyde reklam içeriyor ve ücretsiz.

WhatFast’in arayüzü İngilizce olsa da oldukça anlaşılabilir ve WhatsApp’tan izler taşıyor. Detaylara daha yakından bakalım.

WhatsApp’ta numara eklemeden mesaj gönderme sağlayan WhatFast uygulaması açılır açılmaz size mesaj göndereceğiniz numarayı soruyor. + kullanarak ve uluslararası kodu da yazarak numarayı girin. Örneğin; Türkiye için +90 kullanarak devamında 500’lü numarayı yazmalısınız. Yeşil renkteki MESSAGE tuşuna bastığınızda ise uygulama WhatsApp arayüzüne geçerek yazışma ekranını açıyor.

Yapılması gerekenler bu kadar… WhatsApp’ta numara eklemeden mesaj gönderme sağlayan bu uygulama ile rehberinizi gereksiz kişilerle doldurmadan WhatsApp yazışmaları yapabilirsiniz. Yazımızın başında da dediğimiz gibi bu özelliğin en başından beri WhatsApp’ta olması gerekiyordu ancak ne mutlu ki üçüncü parti uygulamalar yardıma yetişiyor.

WhatsApp’ta numara eklemeden mesaj gönderme uygulamasında en beğendiğimiz özelliklerden biri de çağrı geçmişinize erişebilmesi. Örneğin; bir ilanınız var ve ilgilenen kişi sizden WhatsApp üzerinden fotoğraflar istedi. İşte bu gibi durumlarda çağrı geçmişinize erişerek doğrudan numaraya rehbere ekleme yapmadan fotoğraf gönderebilirsiniz.

Bu yazımızda WhatsApp’ta numara eklemeden mesaj gönderme konusuna değindik. Sormak istedikleriniz için akillitelefon.com/forum sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.