Popüler mobil yayımcılardan olan Devolver Digital dizi uyarlaması yeni oyunu Reigns: Game of Thrones‘u resmen duyurdu. Oyun hem Android hem de iOS için çıkış yapacak.

Yeni Game of Thrones Oyunu Android ve iOS’a Geliyor

Geliştirici firma hali hazırda App Store ve Google Play Store üzerinden Reigns: Game of Thrones ön kayıt işlemlerini başlatmış durumda. Bu sayede dileyenler oyuna daha erkenden sahip olma şansını elde edebilecek.

Devolver Digital böylece üçüncü GoT oyununu yayımlamış oluyor. Önceki diğer iki oyun gibi yeni GoT mobil oyunu da masaüstü bilgisayarlar için sunulacak. Reigns: Game of Thrones hakkında henüz çok fazla bilgi yok.

Ancak tüm ipuçları dizinin yeni bir uyarlamasına işaret ediyor. Bu sayede oyuncular daha önce oynama fırsatı bulmadıkları karakterlerle GoT dünyasını yeniden keşfetmeye başlayacak. Ana karakterlerin yine TV dizisindeki ikonik isimlerden oluşması bekleniyor.

Yeni Android ve iOS için Reings: Game of Thrones çıkış tarihi ekim ayı olarak açıklanmış. Oyunun çok sayıda Android ve iPhone üzerinde çalışabilir olması bekleniyor. Yeni detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

