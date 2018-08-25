Araştırma firması IHS Markit’ten yapılan analiz, Apple’ın şu anda OLED ekranlarında kullanılan düşük sıcaklıklı polisilikon ince film transistörden (LTPS TFT) düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LTPO) arka paneline geçebileceğini gösteriyor.

Apple iPhone’da Az Şarj Tüketen LTPO Ekrana Geçecek

Arka panel, pikselleri açmak ve kapatmak için kullanılan bir ekran parçasıdır ve bu nedenle ekranın güç tüketimi, çözünürlük ve yenileme hızlarından sorumludur. Peki LTPS teknolojisi nedir?

Rapora göre, Apple 2014, 2015 ve 2018’de LTPO TFT ile ilgili üç patent yayımladı. Raporun arkasındaki analist David Hsieh ilginç bir soru soruyor. Apple, OLED panellerini diğer şirketlerden tedarik ediyorsa, bu şirketlerle çalışmak yerine kendi arka panel sistemini oluşturmayı neden bu kadar istiyor? Hsieh’in bunun için birkaç neden sunmuş:

Esnek OLED bileşen maliyet ve teknolojisine daha yakından dahil olmak.

Apple ürünlerinin güç tüketimini azaltmak.

Ekranlarında yüksek çözünürlük elde etmek için daha yüksek elektron hareketliliğine ulaşmak.

Ekran tedarik zincirini ve ortak ekran üreticilerini daha iyi kontrol etmek.

LTPS ve LTPO Farkı Nedir?

LTPS ekran nedir daha iyi anlamak için LTPO ekran teknolojisini ele alalım. Pil ömrü LTPO kullanılarak %5 ila %15 arasında uzatılabilecek. Ancak LTPO ile ilgili her şey şu anda mükemmel değil. LTPO, daha büyük ince film transistörlere ihtiyaç duyuyor, bu da ekran alt tabakasında daha az transistör anlamına geliyor. Yani daha düşük çözünürlüklü ekranlar demek. Teknoloji için gereken daha büyük fotomaskesi (LTPS’den %20 daha geniş) daha pahalı bir ekipman gerektiriyor. Ek olarak, LTPO bileşenlerinin üretilmesi biraz daha karmaşıktır.

LTPS ekran özellikleri böyleydi. Hsieh’e göre Apple, teknolojiyi iPhone’da kullanmadan önce daha küçük Apple Watch ekranlarını LTPO arka paneline taşıyarak bir başlangıç yapabilir. Şirketin bu hamlesi gelecekte kullanıcıların ekran şarj yiyor şikayetlerini azaltmasını sağlayacaktır.

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