Öyle görünüyor ki Asus geliştirici ekibi bu ay yoğun vardiyalarla çalışıyor. Zira ağustos ayı başlarında ZenFone 5z güncelleme almıştı. Cihaz şimdi bir o kadar büyük yeni bir tanesini alıyor.

Asus ZenFone 5z Güncelleme Almaya Başladı

Yüz kilidini açma özelliği artık “Lift-to-Wake”i destekleyecek şekilde değiştirildi. Özellik tam olarak söylediği şeyi yapıyor: Telefon masadan kaldırıldığında veya cebinizden çıkarıldığında, yüz kilidini çalıştırıyor. Yazılım ayrıca yeni jestler de ekliyor ve çift SIM 4G + 3G bağlantısına destek veriyor.

Ama daha da önemlisi, OTA güncellemesi yeni kamera özellikleri sunuyor. Değişiklikler listesinde telefonun frekansa dayalı aydınlatma durumunu tespit edeceğini ve video kaydı sırasında titremeyi önleyebilecek şekilde ayarlayacağını söylüyor.

Ayrıca 1080p 60fps veya 18:9 30fps video yakalama için EIS’i açabilir veya telefonun koşullara bağlı olarak EIS / OIS’i kendi kendine açıp kapatmasına izin verebilirsiniz. Asus’a göre PRO modundaki manuel beyaz dengesi, özçekim kamerasının genel kalitesiyle birlikte iyileştirilmiş. Aşağıda tüm değişim bilgileri yer alıyor:

Lift to Face ya da cihazı kaldırarak yüz kilidini açma

Uyandırmak ve yüz kilidini açmak için güç düğmesine basmaya gerek yok

Jest kontrolleri birleştirildi

Yeni kamera işlevleri

Otomatik titreşim önleme özelliği (Telefon aydınlatma koşullarına göre elektrik frekansını otomatik olarak algılar ve titremeyi önlemek için frekans ayarını 50 Hz ile 60 Hz arasında değiştirir)

FHD 60FPS ve 18:9 30FPS’de EIS özelliği için destek

Video kaydı sırasında EIS / OIS arasında otomatik geçiş (Koşullara bağlı olarak süper pürüzsüz videolar çekmek için Kamera OIS veya EIS’e geçer)

Video kayıt modunda ısı algılaması desteği (Kayıt sırasında faydalı)

PRO modunda 3 Boyutlu Gürültü Azaltma özelliği desteği

PRO modunda iyileştirilmiş Manuel Beyaz Dengesi

Özçekim kamera iyileştirmeleri

Güncelleme ile eklenen yeni optimizasyonların 274 bin olan Asus ZenFone 5z AnTuTu puanı için herhangi bir değişiklik getirecek mi merak ediliyor. Kullanıcılar Asus ZenFone 5Z alınır mı merak ediyor. Açıkçası cihaz oldukça performanslı ve firma güncellemeler konusunda görevini başarılı şekilde yerine getiriyor.

Asus ZenFone 5z fiyatı ve özellikleri:

6,2 inç 1080 x 2246 piksel

3300 mAh

8 GB RAM; 256 GB dahili depolama

Snapdragon 845 yonga seti

12 MP ana kamera

8 MP özçekim kamerası

153 x 75.7 x 7.9 mm; 155 gr

3600 TL

Asus ZenFone 5z Asus ZenFone 5 karşılaştırması:

6,2 inç 1080 x 2246 piksel – 6,2 inç 1080 x 2246 piksel

3300 mAh – 3300 mAh

8 GB RAM – 6 GB RAM

256 GB – 64 GB dahili depolama

Snapdragon 845 – Snapdragon 636

Adreno 630 – Adreno 509

12 MP – 12 MP ana kamera

8 MP O 8 MP özçekim kamerası

153 x 75.7 x 7.9 mm; 155 gr – 153 x 75.7 x 7.9 mm; 155 gr

153 x 75.7 x 7.9 mm; 155 gr 3600 TL – 2800 TL

Asus ZenFone 5 Android P alacak cihazlar arasında yer alıyor. Android 9 güncellemesinin bu yıl ulaşması bekleniyor.

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