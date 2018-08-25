OnePlus, bu yıl OnePlus 6 ardılı yeni cihazınızı piyasaya çıkarıyor. OnePlus 6T‘nin dünya çapında sertifikasyon işlemlerine ve gerçek zamanlı testlerine başlandı. Bu da çıkış tarihine yaklaşıldığına işaret ediyor.

OnePlus 6T Ne Zaman Çıkacak Belli Oluyor

İlk durak EEC (Avrasya Ekonomi Komisyonu). Sızan bir belgeye göre A6013 model numaralı bir cihaz dün yeni bir sertifika almış. Rapor sadece sertifikadan söz ediyor ve cihazla ilgili bir bilgi vermiyor.

Ancak her OnePlus cihazın bir tür Oppo R serisi telefon olduğu gerçeğini göz önüne alırsak, yeni OnePlus’ın Oppo R17 Pro’dan birkaç özelliği ödünç alacağını tahmin ediyoruz.

Bu anlamda OnePlus 6T özellikleri arasında kesinlikle bir üçlü kamera düzeneği olacak. Umarız bunlardan en az ikisi sözde kameralar olmazlar. Oppo’nun SuperVOOC teknolojisini temel alan geliştirilmiş Dash Charge’ı (Warp Charge da denebilir) ve yine Oppo’nun su damlası çentik tasarımını yeni OnePlus’da görebiliriz.

Her şeye rağmen ekran içi parmak izi okuyucusu OnePlus 6T için pek ihtimal dahilinde değil. Zira OnePlus genellikle maliyetleri düşük tutmak adına daha düşük ve güvenilir teknolojileri kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle OnePlus telefonlar temel olarak Oppo R’nin kırpılmış halleriler.

Şirketin geçmiş alışkanlıklarına baktığımızda yeni cihazlarını genellikle kasım ayında piyasaya çıkardığını görüyoruz. Tabii bu daha erken çıkmayacağı anlamına gelmiyor ancak OnePlus 6T ne zaman çıkacak sorusuna en kuvvetli tahmin kasım ayı olarak görünüyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum