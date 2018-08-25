Samsung Galaxy J5 (2017) Android 8.1 Oreo güncellemesini almaya başladı. Koreli şirketin Oreo güncellemeleri şimdiye kadar Android 8.0 tabanlıydı. O nedenle J5 (2017)’nin doğrudan 8.1’e sıçraması o kadar da sürpriz değil.

Samsung Galaxy J5 (2017) Android 8.1 Güncellemesi Alıyor

Bunun gerçekleşeceğiyle ilgili mayıs ayından bu yana sızıntılar gelmekteydi. Yeni yazılım şu anda Polonya’da kullanıma sunuluyor. Ancak ciddi bir hata tespit edilmezse, çok geçmeden tüm dünyaya yayılmasını bekliyoruz. Güncelleme bildirimini aldıktan ve kurduktan sonra, yazılım sürümü J530FXXU2BRH5 olacak.

İlerleyen haftalarda Samsung Galaxy J5 2017 Android 8 güncellemesi alıp almadığınızı kontrol etmek için ilerleyen haftalar boyunca cihazınızdan Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi seçeneğini kullanabilirsiniz. Tipik Oreo özelliklerinin yanı sıra Ağustos 2018 güvenlik yaması da bu pakete dahil olacak.

Samsung Galaxy J5 2017 özellikleri:

5,2 inç 720 x 1280 piksel Super AMOLED ekran

3000 mAh batarya

2 GB RAM; 16 GB depolama alanı

3000 mAh batarya

Samsung Exynos 7 Octa 7870 çipset

Mali-T830 MP1 GPU

39,400 AnTuTu Puanı (v6)

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