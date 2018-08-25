Bugün Samsung, Samsung Galaxy Note9’un piyasaya çıkışını kutlamak için Samsung Galaxy Note ailesinin gelişimini gösteren bir bilgi tablosu yayımladı. Ancak Samsung’a göre ne Note7 ne de Note7 FE tabloda yer verilmeye değer değil.

Samsung Galaxy Note7’yi Görmezden Geldi

Orijinal Galaxy Note, S Pen, çift çekirdekli CPU, 2500 mAh pil ve 8 MP ana kamera ile büyük bir 5,3 inç ekrana sahipti. Büyük ekranlı telefonları ana akım haline getiren ilk örneklerden biri ve “Phablet” telefonların başlangıcı.

Note2 ise daha da büyük 5,5 inçlik bir ekranla geliyor. Daha büyük 3100 mAh pili, dört çekirdekli işlemcisi, 720p çözünürlüğü ve Note2’den gelen S Pen’i ile dikkat çeken bir telefon. Bugün hala Note9’da gördüğümüz AirView özelliğinin ilk örneğine rastlamıştık.

Note3 daha büyük bir ekrana sahipti: 5,7 inç. Aynı zamanda ilk LTE uyumlu Note’du. İlk 1080p çözünürlüklü Note olan Note3, 3200 mAh batarya ve 13 MP kamera ile geldi. Note3 ile Air Command özelliğini tanıdık. S Pen’i daha pratik hale getiren uygulama kısayollarını sundu.

Galaxy Note4 hızlı şarjı getiren ilk cihaz oldu ve parmak izi tarayıcısı ana ekran butonunun içine gömülüydü. 3220 mAh batarya ve 16 MP ana kamerası vardı. Note4 Samsung’un cihazlarında çok fazla plastik kullandığı bir zamanda çerçevesinin etrafında metal şasiye sahipti.

Galaxy Note Edge ile şirket kıvrımlı ekranları dünyaya tanıttı. Kıvrımlı ekranlar daha sonra amiral gemilerinde ana akımı halini alacaktı. Çıkarılabilir bataryası olan son Note cihazı bu oldu. Ekranı çok fazla yer kapladığından yalnızca daha küçük bir 3000 mAh bataryası vardı.

Note5 yeniden tasarlanmış S Pen ile geldi. Note5 ayrıca cam sandviç tasarıma sahip ilk Note’du. Note 5 aynı zamanda Galaxy Note4 ve Note3 üzerinde bulunan IR Blaster’dan kurtulan ilk cihazdı.

Samsung, Galaxy S ve Note isimlerinin çakışmaması için “6” numarasını tamamen es geçmeye karar verdi. Böylece Samsung Note7‘i çıkmış oldu. Ancak şirket Samsung Note7’i hatırlamak istemiyor. Her ne kadar şirket daha sonra Note 7 FE’yi çıkartmış olsa bile.

Galaxy Note7 iris tarayıcısı ve biyometrik güvenlik özelliklerine sahip ilk telefonlardandı. Suya dayanıklı ve S Pen su altında bile çalışıyordu. Ayrıca HDR destekli ekranı ilk kez Note7’de görmüştük. Bataryasının alev alması cihazın kısa sürede raflardan kaldırılmasına neden olsa da, firma daha sonra Note7 FE’yi çıkartarak kendini affettirmeyi denedi. Ancak Note7 FE bile bu listede kendine yer bulamamış.

Samsung Galaxy Note ailesinin zaman içindeki gelişimi ve değişimi böyleydi. Note7’nin tabloya eklenmemesi anlaşılır ancak Note7 FE’den neden bahsedilmediği büyük merak konusu.

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