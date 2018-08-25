Apple bugün WatchOS 5 beta 9 geliştirici sürümünü sundu. Yeni beta güncellemesi beta 8 çıktıktan yalnızca birkaç gün sonra yayımlandı. Son sürümü piyasaya çıktığında WatchOS 5 1 serisi, 2 serisi ve 3 serisi Apple Watch modelleriyle uyumlu olacak.

watchOS 5 beta 9 Resmen Başladı!

watchOS 5 “0” serisi Apple Watch’lar ile çalışmayacak. watchOS 5 özellikleri oldukça ilginç görünüyor. Bunlardan biri akıllı telefonunuzu bir telsize dönüştürmenize yarıyor. Bir diğer anlamda cihaza bas konuş özelliği kazandırıyor.

Yeni Apple Watch özelliklerinden bir diğeri de kullanıcıların egzersiz istatistiklerine bağlı olarak birbirleriyle yarışmasını sağlıyor. Bunlara tırmanma ve yoga gibi etkinlikler de dahil. Yarışan taraflar belirli bir hızı seçebiliyor ve eğer podcast dinliyorlarsa bunu paylaşabiliyorlar. watchOS 5 ile Siri sanal asistanı artık daha gelişmiş olacak.

Henüz kararlı bir sürüm olmadığından watchOS 5 beta şu an için sadece geliştiriciler için sunuluyor. Siri günlük alışkanlıklarınızı öğreniyor, favori spor takımlarınızı takip ediyor ve gerekli olduğunda Haritalar uygulamasını açıyor.

Apple’a kayıt olan geliştiriciler cihazlarından Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu izleyerek beta 9’u cihazlarına indirebiliyor. Bunun için Apple Watch bataryasının en az %50 olması isteniyor. Saatin aynı zamanda şarja takılı olması gerekiyor. Bu süreçte kullanıcı iPhone’unu menzilin içinde tutmak zorunda.

WatchOS 5 çıkış tarihi için en erken önümüzdeki aya işaret ediliyor.

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