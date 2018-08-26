Görünüşe bakılırsa PC, konsol ve mobil oyuncuların hepsi yakında Xbox One kontrolcüleriyle oyun oynamaya başlayacak. Bu Fortnite ve PUBG gibi oyunları tamamen değiştirebilir.

Android Pie Xbox Kontrolcü Desteği Kazanıyor

Bugün gelen habere göre Google’ın en yeni mobil işletim sistemi olan Android Pie’ın uzun zamandır Xbox One’ın düğmelerinı yanlış haritalandırması sorunu nihayet çözülüyor. Böylece Android kullanıcılarının oyunlarda Microsoft’un oyun kontrolcüsünü kullanmasını engelleyen tek sorun ortadan kalkmış olacak.

Söz konusu problem iki yıl önce Microsoft, Xbox One S kontrolcüsüne Bluetooth özelliği kazandırdığında son bulabilirdi. Ancak bu olmadı ve Google’ın en iyi mühendisleri bu hafta nihayet Android telefonun ve kontrol cihazının nasıl birlikte çalışabileceğini çözdüler.

PUBG ya da Fortnite gibi nişancı oyunlarında rakipleri karşısında avantaj elde etmek isteyen kullanıcılar için özellikle heyecan verici bir haber olabilir. Fortnite mobilin geliştiricileri konu hakkında henüz net bir tarih vermese de mobil oyunun Xbox One kontrolcüsünü destekleyeceği tarih için “gelecekte” yanıtını kullandı.

Google haritalama sorununun çözüldüğüne yayımladığı değişim günlüğünde yer vermiş. Böylece Microsoft’un gamepad’inin artık Android Pie çalıştıran telefonlarda kullanılacağı anlamına geliyor. Yaşanan gelişme, ileride daha pratik ve farklı oyun kontrolcülerinin Android için hazırlanıp hazırlanmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Bunu bekleyip göreceğiz.

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